中軍事擴張加速 「精進」侵台武力

五角大廈報告草案指出，中國很可能已經在靠近蒙古邊境的3座飛彈發射基地，部署超過100枚「東風-31型」洲際彈道飛彈。（彭博檔案照）

五角大廈報告草案 預期2027年底具備對台作戰取勝能力

路透廿二日獨家報導，一份五角大廈的報告草案顯示，中國正在完善以「武力」奪取台灣的軍事選項，預期在二〇二七年底前具備對台灣發動戰爭並取得勝利的能力，可能手段之一包括對距離中國一五〇〇至二〇〇〇海里的目標發動打擊。

近蒙古邊境部署逾百枚東風31型

報告指出，若這類打擊達到足夠規模，可能會對美國在亞太地區衝突中或衝突周邊的存在，造成嚴重挑戰與干擾。這份內容廣泛的報告詳細描述中國的軍事擴張，指出中國很可能已經在新建的三座飛彈發射基地，部署超過一百枚洲際彈道飛彈（ICBM），而且對於核武軍備管制談判毫無興趣。

具體而言，中國可能已在靠近蒙古邊境的飛彈發射基地，部署超過一百枚採用固態燃料的「東風-31型」洲際彈道飛彈。五角大廈此前已通報這些發射井區的存在，但從未披露實際部署的飛彈數量。

報告草案並未指出新部署飛彈的潛在攻擊目標。美國官員表示，報告在送交國會前仍可能有所修訂。五角大廈與中國駐美國大使館，均未立即回應置評請求。

武器庫現代化速度 超越擁核國

報告指出，中國正在以所有擁核國家中最快的速度，擴充並現代化其武器庫。中國的核彈頭庫存在二〇二四年仍維持六百枚出頭，反映其生產速度相較於前幾年有所減緩。不過，報告也說，中國核武擴張持續，並正朝著在二〇三〇年前擁有超過一千枚核彈頭的目標邁進。但中國一貫聲稱奉行自衛性核戰略，並堅持不首先使用核武政策。

美國總統川普十一月表示，他可能正著手與中國及俄羅斯推動一項去核化計畫，但這份五角大廈報告指出，北京似乎並未展現參與意願，「我們持續看不到北京有意推動相關措施，或展開更全面軍備管制討論的跡象。」

報告也指出，中國國家主席習近平已展開大規模反貪腐行動，人民解放軍是主要清洗對象之一。這波清洗行動可能在短期內影響核武戰備狀態，但同時也為解放軍整體的長期改善鋪路。

智庫的統計資料顯示，中國大型軍工企業的營收去年下滑，原因在於肅貪行動導致武器合約與採購進度減緩。

儘管中國的國防預算已連續卅年成長，並在與美國的戰略競爭，以及台灣與高度爭議的南海問題上持續升高緊張局勢，中國的軍火收入仍出現下降。

五角大廈報告指出，在過去十八個月內，至少有廿六名國營軍工企業的現任或前任高階主管，遭到調查或被撤職。肅貪調查範圍已從二〇二三年聚焦於火箭與飛彈產業的採購問題，擴大至中國幾乎整個國防產業，包括核工業與造船產業。

