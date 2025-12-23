俄鎖定星鏈 研發反衛星武器

（美聯社檔案照）

北大西洋公約組織（NATO）兩個成員國的情報機構懷疑，俄羅斯正針對全球首富馬斯克「太空探索科技公司」（SpaceX）的「星鏈」（Starlink）衛星群，研發反衛星武器，以箝制西方用以援助烏克蘭作戰的太空領域優勢。

企圖一次破壞大量衛星 恐致無法控制混亂後果

美聯社報導，情報研判，與僅能摧毀單一目標的防空飛彈系統不同，俄羅斯採取的策略為利用「區域效應」（zone-effect）武器，向星鏈繞行的軌道散佈海量金屬顆粒，一次破壞大量衛星，但也必須承擔對其他軌道系統的重大集體損害風險。

專家認為，由於這類武器會在太空引發無法控制的混亂後果，包括俄羅斯自身及其盟友中國也都仰賴數千枚軌道衛星，以滿足通訊、防衛和其他重要需求，因此對於莫斯科動用區域效應武器的可能性持懷疑立場。

非政府組織「安全世界基金會」（SWF）太空安全專家薩姆森（Victoria Samson）表示，由於這種武器不分敵我的破壞性，將嚴重衝擊同樣對太空事務投入大量時間、金錢和人力的俄羅斯，「若他們（俄羅斯）採取這類作法，我會感到非常驚訝」，「我不知道他們是否願意犧牲到如此程度」。

加拿大武裝部隊太空部門指揮官霍納（Christopher Horner）則認為，基於美國此前對俄羅斯尋求發展太空核武的指控，不能排除俄國採用區域效應武器的可能性。依霍納描述，這種武器有如引爆裝滿BB彈的盒子，讓微小的金屬顆粒地毯式覆蓋整個軌道區域，不僅破壞所有星鏈，還有其他在該區域運作的衛星。

烏克蘭部隊在烏俄戰爭中利用星鏈的高速網路進行戰場通訊、武器鎖定和及其他軍事用途，因而被莫斯科視為重大威脅。莫斯科當局一再警告，提供烏軍服務的商業衛星，是俄方合法打擊目標。

俄羅斯曾呼籲聯合國採取行動，阻止在太空軌道部署武器，俄國總統普廷也宣示，無意發展太空核武。但法國太空指揮部指控，俄國近年來在太空進行許多不負責任、危險，甚至帶有敵意的行動。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）太空安全專家斯沃普（Clayton Swope）指出，這類武器能夠導致的混亂程度，讓莫斯科不必實際動用即可威脅敵國，屬於製造恐懼和產生嚇阻的武器。

