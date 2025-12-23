為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄鎖定星鏈 研發反衛星武器

    2025/12/23 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    （美聯社檔案照）

    （美聯社檔案照）

    北大西洋公約組織（NATO）兩個成員國的情報機構懷疑，俄羅斯正針對全球首富馬斯克「太空探索科技公司」（SpaceX）的「星鏈」（Starlink）衛星群，研發反衛星武器，以箝制西方用以援助烏克蘭作戰的太空領域優勢。

    企圖一次破壞大量衛星 恐致無法控制混亂後果

    美聯社報導，情報研判，與僅能摧毀單一目標的防空飛彈系統不同，俄羅斯採取的策略為利用「區域效應」（zone-effect）武器，向星鏈繞行的軌道散佈海量金屬顆粒，一次破壞大量衛星，但也必須承擔對其他軌道系統的重大集體損害風險。

    專家認為，由於這類武器會在太空引發無法控制的混亂後果，包括俄羅斯自身及其盟友中國也都仰賴數千枚軌道衛星，以滿足通訊、防衛和其他重要需求，因此對於莫斯科動用區域效應武器的可能性持懷疑立場。

    非政府組織「安全世界基金會」（SWF）太空安全專家薩姆森（Victoria Samson）表示，由於這種武器不分敵我的破壞性，將嚴重衝擊同樣對太空事務投入大量時間、金錢和人力的俄羅斯，「若他們（俄羅斯）採取這類作法，我會感到非常驚訝」，「我不知道他們是否願意犧牲到如此程度」。

    加拿大武裝部隊太空部門指揮官霍納（Christopher Horner）則認為，基於美國此前對俄羅斯尋求發展太空核武的指控，不能排除俄國採用區域效應武器的可能性。依霍納描述，這種武器有如引爆裝滿BB彈的盒子，讓微小的金屬顆粒地毯式覆蓋整個軌道區域，不僅破壞所有星鏈，還有其他在該區域運作的衛星。

    烏克蘭部隊在烏俄戰爭中利用星鏈的高速網路進行戰場通訊、武器鎖定和及其他軍事用途，因而被莫斯科視為重大威脅。莫斯科當局一再警告，提供烏軍服務的商業衛星，是俄方合法打擊目標。

    俄羅斯曾呼籲聯合國採取行動，阻止在太空軌道部署武器，俄國總統普廷也宣示，無意發展太空核武。但法國太空指揮部指控，俄國近年來在太空進行許多不負責任、危險，甚至帶有敵意的行動。

    華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）太空安全專家斯沃普（Clayton Swope）指出，這類武器能夠導致的混亂程度，讓莫斯科不必實際動用即可威脅敵國，屬於製造恐懼和產生嚇阻的武器。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播