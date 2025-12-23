今年第3人》莫斯科汽車炸彈攻擊 俄將領送命

俄羅斯莫斯科22日發生一起汽車爆炸案，導致武裝部隊總參謀部戰役訓練局局長薩爾瓦羅夫中將當場身亡。這是俄國今年以來第3位高階軍官遭汽車炸彈攻擊致死，當局懷疑烏克蘭特種部隊是幕後黑手。（歐新社）

俄羅斯首都莫斯科廿二日上午發生一起汽車爆炸案，導致武裝部隊總參謀部戰役訓練局局長薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將當場身亡。這是俄國今年以來第三位高階軍官遭汽車炸彈攻擊致死，當局懷疑烏克蘭特種部隊是幕後黑手，已朝謀殺方向展開調查。

俄懷疑烏國特種部隊犯案

此事發生在清晨六時五十五分，當時薩爾瓦羅夫駕駛一輛白色「起亞」（Kia）休旅車，正準備離開停車場，預藏在車底的炸彈突然爆炸。負責調查重大犯罪的俄羅斯聯邦調查委員會（Russian Investigative Committee）表示，薩爾瓦羅夫傷勢過重，送醫後宣告不治。委員會公布車輛損毀影片，顯示駕駛座上有血跡，一扇車門遭炸飛，車體燒成一片焦黑。

調查人員正在蒐集證據、詢問目擊證人並查看監視器畫面，研判多種謀殺可能性，包括烏克蘭情報部門參與策劃犯罪。烏克蘭蒐羅戰犯或叛徒個資的網站「和平締造者」（Myrotvorets）則更新有關薩爾瓦羅夫的內容，稱這位五十六歲將領已被「消滅」，但基輔並未發表官方評論。

俄國國防部網站資料顯示，薩爾瓦羅夫曾參與俄軍在北高加索地區的戰役，包括一九九〇年代的車臣戰爭，也曾在二〇一五年至一六年指揮駐敘利亞俄軍。克里姆林宮表示，總統普廷已被告知薩爾瓦羅夫遇害的消息。

據報導，自二〇二二年俄國全面入侵烏克蘭以來，共發生至少九起知名人物遭暗殺事件，咸認多起應是基輔當局策劃。例如，今年四月底，五十九歲的俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將，在莫斯科近郊因汽車炸彈爆炸身亡。

去年十二月底，俄國輻射、化學和生物防護部隊（RKhBZ）司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將及其助手，遭安裝在電動滑板車上的炸彈炸死。同年十一月，在遭俄國併吞的克里米亞塞凡堡，俄國海軍上校特蘭科夫斯基（Valery Trankovsky）被安裝在車底的炸彈襲擊身亡。

二三年十二月初，叛逃至俄國的前烏克蘭國會議員基瓦（Illia Kyva）在莫斯科近郊被擊斃。同年七月，在黑海指揮潛艦的俄國指揮官勒日斯基（Stanislav Rzhitsky）出門晨跑時被射殺。同年四月，俄國軍事部落客塔塔爾斯基（Vladen Tatarsky）被炸彈奪走性命。二二年八月，俄國極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的女兒達利亞（Darya Dugina），也在莫斯科被汽車炸彈炸死。

薩爾瓦羅夫中將（美聯社檔案照）

