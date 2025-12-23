法打造新型核航艦 馬克宏︰捍衛海上自由

法國核動力航空母艦「戴高樂號」於1986年開始建造，2001年服役，是全球除美國以外唯一一艘核動力航艦。（法新社檔案照）

2038服役 取代戴高樂號

法國總統馬克宏廿一日前往阿拉伯聯合大公國慰勞法軍時宣布，將打造一艘更大型且更先進的全新核動力航空母艦，進一步加強法國海軍實力，預計二〇三八年正式服役，取代現役的「戴高樂號」（Charles de Gaulle）航艦。馬克宏強調，「在掠食者橫行的時代，我們必須強大，才能令人生畏」。

這項「新世代航艦」（PANG）計畫預計造價約一〇二．五億歐元（約三七九一億台幣），與戴高樂號一樣採用核動力，但排水量將近八萬噸，長度約三一〇公尺，遠大於戴高樂號的四．二萬噸、二六一公尺，可搭載兩千名船員和卅架戰鬥機，預計會是法國「飆風M型」（Rafale M）戰機。新航艦在二〇三〇年代末完工服役之時，正好適逢一九八六年開始建造、二〇〇一年服役的戴高樂號準備退役。

戴高樂號於一九八六年開始建造，二〇〇一年服役。法國於二〇一八年首次啟動更換戴高樂號的研究，初步作業則在兩年後展開。

戴高樂號目前是全球除美國以外唯一一艘核動力航艦，儘管相較於美國海軍十一艘排水量十萬噸以上的巨型航艦，法國新航艦仍相形見絀，但目前只有中國和英國皇家海軍擁有與法國新航艦類似規模的航艦，皆屬傳統動力。

馬克宏是在訪問阿聯一個法國軍事基地期間宣布上述決定，「在掠奪者橫行的時代，我們必須強大，才能令人生畏，尤其是在海上。因此，根據最近兩項軍事規劃法，經過全面且仔細的審查，我決定為法國打造一艘新航艦」。馬克宏表示，啟動建造新航艦將有助於提升法國整體工業能力，惠及數百家供應商，尤其是帶動中小型企業發展。馬克宏還強調，此舉是「在當今動盪的時代，展現我們國家在海上捍衛自由的力量」。

將成歐最大軍艦 核嚇阻要角

法國政府形容，新航艦將成為歐洲有史以來建造的最大型軍艦，亦是法國核嚇阻體系的重要一環。在烏俄戰爭持續、美國總統川普對歐洲安全承諾態度趨於保留的背景下，法國及歐洲正尋求提升防務自主能力，新航艦被視為關鍵項目之一。新航艦將能在短時間內、反覆且持續執行重型武裝的遠端部署任務。不過，法軍參謀總長蒙頓（Fabien Mandon）質疑，在歐洲可能與俄國爆發戰爭的疑慮下，是否應優先考慮其他更迫切的軍事計畫。

馬克宏此次出訪旨在與法軍共度耶誕節，這是法國總統歷來的傳統，目前有九百多名法軍駐紮阿聯。

