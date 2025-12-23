年末各家民調高 高市衝刺長期執政

高市早苗內閣支持率已連續三個月維持在七成以上。（路透檔案照）

「零貓熊」無妨 7成認為不須再尋求中國合作

日本多家媒體公布最新的民調顯示，十月上路的高市早苗內閣，支持率已連續三個月維持在七成以上，而首相高市對中國採取強硬立場，包括她在國會答詢時論及「台灣有事」之後的應對，也獲得半數以上民意支持。內閣支持率持續維持高檔，近似小泉純一郎內閣與安倍晉三第二次內閣的狀態，奠定長期執政的基礎。

日本經濟新聞、共同社、每日新聞、朝日新聞、讀賣新聞、產經新聞等多家媒體，廿二日公布十二月最新民調，這也是日本媒體在年關前最後一次發表內閣支持率民調。結果顯示，高市內閣支持率介於六十七％至七十五％之間。

讀賣發表的內閣支持率，比上月上升一個百分點，達七十三％。報導指出，這是自一九七八年大平正芳內閣以來，第三個在上任兩個月後仍維持七成以上支持率的內閣，此前僅有一九九三年的細川護熙內閣與二〇〇一年的小泉純一郎內閣，曾達成這項紀錄。

另外，日經與東京電視台聯合民調顯示，高市內閣支持率七十五％；朝日新聞的調查為六十八％；每日新聞為六十七％；共同社為六十七．五％；產經新聞與富士新聞網（FNN）聯合調查為七十五．九％。除了共同社與朝日調查比上月微降一到二．四個百分點之外，其餘均持平或微升。

對中強硬 支持率居高不下

分析指出，高市在外交政策上展現對中強硬姿態，是她支持率居高不下的主要原因之一。高市上月初在國會答詢時提到「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」後，日中關係惡化，但隨著中國不斷對日施壓，反而激起日本民眾力挺高市的情緒。

朝日新聞調查，對於高市的對中立場，「予以評價」的受訪者為五十五％，「不予評價」者為三十％。對於上野動物園大貓熊返還、導致日本國內出現「零貓熊」的情況，有高達七成的受訪者認為，「沒有必要再尋求中國合作」。

每日新聞調查，對於高市「台灣有事」的答詢，認為「沒有必要撤回」的受訪者佔六十七％，認為「應該撤回」者僅約十一％。

產經新聞與FNN的聯合民調顯示，面對因「台灣有事」答詢而強烈反彈的中國，日本政府的應對措施獲得五十九．六％的受訪者給予「評價」，「不評價」者佔廿九．七％。

