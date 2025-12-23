日議員蜂擁來台 反觀親中派訪中無門

賴清德總統昨接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一率領的議員訪團，感謝高市早苗首相上任以來，持續表達對台日友誼的支持。（總統府提供）

日中關係惡化之際 動向落差形成強烈對比

日本臨時國會休會後，國會議員出現訪台熱潮，除了廿一日抵台的自民黨幹事長代行萩生田光一之外，前法務大臣鈴木馨佑、前內閣輔佐官長島昭久、前農林水產副大臣瀧波宏文、前外務大臣河野太郎等人，也將陸續抵台，預估將有卅人。相對地，日中關係惡化之際，目前尚無日本國會議員訪中的消息，動向的落差形成強烈對比。

萩生田光一等人廿二日拜會賴清德總統並舉行會談，中國外交部透過發言人表示，對於日本議員「竄訪」台灣表示堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。中國這次反彈較為強烈，原因除了日本首相高市早苗在國會答詢時提及「台灣有事」，且堅拒撤回發言之外，也包括這次休會期間訪台的議員人數和層級均明顯拉高。

廿一日抵台的萩生田光一為跨黨派議員團體「日華議員懇談會」幹事長，這次他率選區友台地方議員訪台，並拜會賴總統。萩生田不但是前首相安倍晉三的親信，他在自民黨擔任幹事長代行，也是高市相當倚重的左右手。

石破任內三高官抵台

廿二日抵台的議員包括前法相鈴木馨佑、前內閣輔佐官長島昭久、前農林水產副大臣瀧波宏文等人，三人均為石破茂內閣的高官，鈴木也是自民黨副總裁麻生太郎的親信。長島與石破私交甚篤，二〇二二年曾陪同石破訪台。瀧波是台灣女婿，也是日本修正戶籍法實現「台灣出身者可在戶籍登記中記載為『台灣』」的幕後推手，今年九月曾以現任農林水產副大臣身分訪台。

河野明天偕麻生派訪台

另外，前外相河野太郎也預定廿四日與六名麻生派議員訪台。河野曾任外相和防衛相，也曾三度問鼎自民黨總裁，他上次訪台是二〇二二年出席在台北舉行的印太安保相關國際論壇。

高市上台後，中國不斷對日本擴大施壓，要求高市撤回「台灣有事」答詢內容，中國外交部向聯合國和各國發動「告狀外交」，共軍甚至採取雷達照射等挑釁行動，但施壓不僅無效，似乎更激發日本的鬥志，結果就是讓日本議員在休會期間接力訪台，展現重視日台合作的立場。

親中派與中協調無進展

相較之下，目前尚無日本國會議員訪問中國的消息。日本時事通信報導，「日中友好議員聯盟」原本已規劃在休會後訪問中國，親中派議員包括自民黨的小淵優子與立憲民主黨的近藤昭一等人，本月曾與中國駐日大使吳江浩私下接觸，但相關協調並未取得進展。

自民黨前幹事長森山裕、公明黨代表齊藤鐵夫、立憲民主黨常任顧問岡田克也等人，也曾在今年上半年組團訪中。其中，岡田就是在國會以具體個案追問高市，導致高市做出「台灣有事」相關回應的始作俑者，岡田去年至少訪中兩次，二〇二四年更拜會中共中央對外聯絡部部長劉建超，這種異常舉動引發同黨議員原口一博的批判，質疑岡田與中共負責對外工作和滲透的機構首長會面居心何在。

