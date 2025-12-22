對歐作戰提前 烏國示警：俄後年恐佔領波海國家

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（彭博檔案照）

隨著烏俄戰爭緊鑼密鼓地進行和平談判，歐洲對俄羅斯可能再次發動攻擊益發擔憂。烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）廿日受訪時指出，俄國原本計畫在二〇三〇年前完成對歐洲作戰的準備，但現已提前至最快二〇二七年，目標可能是佔領波羅的海國家。

布達諾夫指出，根據最初的計畫，俄羅斯準備在二〇三〇年具備發動攻擊的能力，但現在相關計畫已被調整與修訂，提前至二七年。當記者詢問莫斯科的首要目標是否為立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞等波羅的海三國時，布達諾夫給予肯定答覆。

請繼續往下閱讀...

布達諾夫說，根據烏克蘭掌握的軍事情報，波蘭目前並未被莫斯科視為佔領目標，「波蘭目前僅被視為打擊目標，也就是發動軍事行動，但不涉及佔領。」

布達諾夫表示，俄試圖奪取領土的動機，源於其將西方視為「病態」、「軟弱」且「優柔寡斷」世界觀；對自視為帝國的俄羅斯而言，要發展就必須不斷向某方向推進，以擴張其影響力與領土。在北方與東方，由於美國的存在，幾乎沒有可行的擴張空間，在南方則因中國而受限，使得西方國家，尤其是波羅的海地區，成為未來侵略行動最可能的方向。

自今年九月以來，俄羅斯已加強對多個歐洲國家的混合攻擊行動，包括網路攻擊、破壞行動與空域侵擾等。愛沙尼亞國防部九月廿日通報，三架俄羅斯米格-31戰機侵犯該國領空約十二分鐘。美國總統川普表示，若俄國持續在該地區升高情勢，美國已準備好依北大西洋公約組織（NATO）同盟承諾，為波蘭及波羅的海國家提供保護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法