美續施壓馬杜羅 再扣委內瑞拉油輪

美國廿日在委內瑞拉外海國際水域，再度攔截並扣押一艘懸掛巴拿馬國旗、運載委內瑞拉石油、目的地為亞洲的油輪，這是美國總統川普日前宣布對所有受制裁油輪實施「封鎖」以來，美方本月第二次採取相關行動，進一步向委國總統馬杜羅施壓。委國政府隨即譴責美國再次「竊取與綁架」油輪，並強調「這嚇不倒我們」。

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在Ｘ發文指出，在廿日黎明前的行動中，美國海岸防衛隊在戰爭部（國防部）支援下，攔截一艘此前停靠委內瑞拉的油輪，並公開行動影片，顯示美國軍用直升機盤旋在一艘大型油輪甲板上方，全副武裝的美國人員從直升機繩降登船，並扣押船隻。諾姆重申，美國將持續打擊非法轉運、用於資助該地區毒品恐怖主義的受制裁石油，「我們會找到你們，並且阻止你們」。

遭扣「世紀號」 不在美制裁名單

國土安全部隨後發文指稱，該油輪「涉嫌運載受美國制裁的石油」。戰爭部長赫格塞斯也轉發諾姆的發文及影片，並表示川普對「受制裁油輪」實施的封鎖令將持續生效。

「華爾街日報」指出，川普十六日宣布「全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪」，但最新被扣押的這艘「世紀號」（Centuries），並不在美國財政部的制裁實體名單上，也未被列入英國、歐盟或聯合國的制裁名單，因此美方並未像本月十日扣押另一艘油輪一樣持有扣押令，也不清楚美方計畫扣押多久。國際法規定，若有合理理由懷疑船隻並非在其懸掛國旗的國家合法註冊，即可進行登船檢查。美國官員表示，海防隊正在查核「世紀號」在巴拿馬的註冊是否有效。

委內瑞拉石油業人士則透露，船上貨物屬於一家總部位於中國的知名石油貿易商，該公司曾多次將委內瑞拉原油運往中國煉油廠。據了解，這艘油輪不久前才離開委內瑞拉，被扣時位於加勒比海。

委國政府發表聲明譴責運載委內瑞拉石油的私人船隻被竊取和綁架，船員被強迫失蹤。委國國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino Lopez）表示抗議，但未提及遭美方攔截的油輪，「我們正在對抗謊言、操控、干預、軍事威脅及心理戰，這嚇不倒我們」。

據了解，美軍首度扣押委國油輪以來，當地已形同實質禁運，許多載有數百萬桶原油的油輪為避險而滯留委國水域，導致委國原油出口驟降。若禁運持續一段時間，導致每日減少近百萬桶原油供應，料將推升國際油價。

