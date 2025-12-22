中國輸出監視器 尼泊爾配合監控藏族

中國製監視器遍布尼泊爾各地，許多鏡頭都配備夜視人臉辨識和人工智慧追蹤功能，可從人群中識別特定臉孔，或鎖定某個身影直到消失在室內。（美聯社檔案照）

美企為進入中國市場 技術「送中」種下禍根

「美聯社」廿日發布調查報告指出，中國向全球至少一五〇個國家輸出監控技術，包括收容大批西藏難民的尼泊爾，如今隨著來自中國的監視器遍布尼泊爾各地，西藏難民彷彿無時無刻受到監視，連全球矚目的「自由西藏運動」（Free Tibet Movement）都受到壓制。諷刺的是，中國的監控技術實際上來自美國，許多美國企業為了換取進入中國市場的「門票」，不惜順應中國要求，將技術拱手讓人。

請繼續往下閱讀...

報導指出，外界經常警惕中國企業採購、模仿甚至直接竊取美國技術，但過去幾十年來，許多美國企業實際上是主動奉上技術，以獲准進入中國市場。儘管華府和北京之間的緊張關係持續存在，但美國科技一直在協助中國建立「監控帝國」。

「美聯社」取得數千份尼泊爾政府採購文件、企業行銷資料、外洩的政府和企業文件，並訪問四十多名藏族難民、美中工程師、高階主管、專家和官員，揭開尼泊爾遭中國監控的面貌。過去，每年約有數千名藏人逃往尼泊爾，但現在已降至個位數。西藏流亡政府表示，嚴格的邊境管制、尼中日益密切的關係，以及前所未有的監控，是導致人數急遽下降的原因。中國還在尼泊爾境內及一些雙邊協議禁止建設的邊境緩衝地區，建造監控系統。

鏡頭連接到中國使館附近樓房

如今，尼泊爾首都加德滿都的監控鏡頭遍布交通號誌、寺廟屋簷下等各處，且大多數鏡頭都連接到距離中國大使館幾個街區外的一棟樓房，即時監控尼泊爾動態，可以追蹤穿梭街巷的摩托車，正在集結的抗議活動，或直接向巡邏員警發送無線電警報。許多鏡頭都配備夜視人臉辨識和人工智慧追蹤功能，可從人群中識別特定臉孔，或鎖定某個身影直到消失在室內。

加拿大西門菲沙大學教授什雷斯塔（Rupak Shrestha）指出，中國駐加德滿都大使館與尼泊爾警方密切合作，尼警接受專門培訓，學習如何使用新監控設備，識別與「自由西藏運動」相關的潛在標誌，並預判異議人士。據了解，目前尼泊爾安裝的監控鏡頭幾乎全部由海康威視、大華技術和宇視科技等中企生產。為了回報北京的「支持」，尼泊爾高階官員多年來多次感謝中國，並承諾絕不允許在尼泊爾境內發生「反中活動」。

許多渴望進入中國市場的美企都成為中國監控實力養成的幫凶，被要求在中國設立合資企業和進行研發活動，多達數十家甚至數百家公司轉移技術和專業知識，甚至涉及加密或警務等敏感領域。過去十年來，由於爭議不斷及一系列制裁措施，美方向中企的技術轉移已大致停止，但業界人士大嘆為時已晚，中國如今已成為全球最大的監控技術出口國之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法