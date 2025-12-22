加拿大防中國︰AI、國防不能深度合作

加拿大總理卡尼（彭博檔案照）

加拿大正試圖重啟與中國的關係，尋求更多經貿機會，但總理卡尼（Mark Carney）也公開劃定對中交往界線，強調包括人工智慧（AI）、關鍵礦產和國防等領域，不能與中國深度合作，這是必要的「防護欄」（guardrails）。

卡尼今年稍早曾稱，中國是加拿大面臨的最大安全威脅之一，但他領導的自由黨政府在美國的關稅戰威脅下，也努力拓展更多貿易夥伴，與北京保持良好關係成為必要一環，卡尼也公開表示要重塑與北京的關係。

即使是美國 也要有所防備

加拿大廣播公司（CBC）廿日發佈對卡尼的年終專訪內容，提到與中國交往的風險。卡尼表示，要拿捏好加中關係的深度，建立關係時也要做好防護工作，「在某些領域，例如人工智慧、關鍵礦產和國防，顯然存在巨大的安全威脅，因此我們不會在這些領域與中國建立深度關係。」

卡尼也表示，除了歐盟和英國之外，即使對加拿大曾經最親密的盟友美國，都要有所防備，「永遠不要把所有雞蛋放在一個籃子裡。我們已把太多雞蛋放在美國籃子裡，如今在維持與美國關係的同時，絕對需要拓展其他關係。而『其他』這個詞，必須是複數。」

報導提到，這份名單也包括中國與印度，這兩個國家在前總理杜魯道（Justin Trudeau）執政時期，與加拿大的關係陷入僵局。加拿大和中國原本關係良好，直到二〇一八年加國應美國要求，逮捕中國電信巨擘華為公司財務長孟晚舟。數日後，北京也以間諜罪名逮捕在中國的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor），兩國開始交惡。

此外，今年一月結束的外國干預加拿大選舉調查發現，中國是加拿大「最持久且最複雜的外國干預威脅」。

儘管如此，卡尼仍對兩國關係的「轉折點」表示歡迎。十月底在南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，卡尼與中國國家主席習近平會晤，並接受習近平邀請，將於明年訪問中國。

曾在二〇一二年至一六年擔任加拿大駐中國大使的趙樸（Guy Saint-Jacques）指出，加拿大必須走向貿易多元化，因此「在某種程度上別無選擇，必須與中國接觸」，但在與北京合作的同時，在包括人權紀錄在內的敏感問題上，仍需堅守原則。

趙樸說，加拿大必須要求中國向俄羅斯施壓，以停止烏克蘭戰爭，也必須正告北京，處理台灣議題務必謹慎。此外，中國正利用社群媒體破壞加拿大的民主，因此卡尼必須非常明確地表示，這種行為是不可接受的，「我們知道中國手段殘酷，會威脅和霸凌華裔加拿大人。在許多領域我們可以與中國合作，但同時我們必須劃出「紅線」，如果中國跨越這些紅線，就必須付出代價。」

