高市內閣支持率75% 連3月高檔

人品、領導力獲肯定 55%正面評價升息政策

日本經濟新聞社與東京電視台於十九日至廿一日進行的最新民調顯示，高市早苗內閣的支持率為七十五％，與上次十一月所做的調查持平，不支持率為十八％，也與上次調查相同。高市內閣自十月上路以來，已連續三個月維持七成以上支持率。

民調顯示，在支持高市內閣的理由中，排名第一的是「人品值得信賴」（四十一％），第二是「具備領導力」（卅八％）。不支持的前兩大理由則是「人品不值得信賴」（卅四％）以及「缺乏國際觀」（卅％）。

日人最關注物價對策 其次為外交安全保障

此外，日本銀行在十九日的金融政策決定會議上，決定將利率上調至〇‧七五％，創下卅年來新高，也是自今年一月以來首次升息。對此，給予正面評價者達五十五％，高於不給予評價者的廿六％。

至於希望高市內閣優先處理的政策議題，最多人回答「物價對策」（五十％），接著依序是「外交與安全保障」（卅一％）、年金（廿九％），以及經濟成長（廿七％）。

政黨支持率方面，自民黨為卅七％，比上次調查下降四個百分點，聯合執政的日本維新會支持率為七％，上升兩個百分點。

在野黨方面，國民民主黨支持率為九％，比上月上升三個百分點；立憲民主黨為七％，比上月上升一個百分點；參政黨為五％，比上月降兩個百分點。沒有特定支持政黨的無黨派層為廿三％，比上月上升一個百分點。

調查由日經研究公司十九日至廿一日隨機撥打電話，針對十八歲以上男女進行手機與市話電訪，取得九一六份有效回答，回答率為四十‧一％。

高市「台灣有事」答詢 57％認為並非發言不慎

共同社廿日至廿一日所做全國民調則顯示，高市內閣支持率為六十七‧五％，比上次十一月的調查下降二‧四個百分點；不支持率為廿‧四％。

關於高市「台灣有事」的國會答詢引發的日中關係惡化，對日本經濟的影響，包括「傾向於」在內，共有五十九‧九％受訪者表示，「會帶來負面影響」。對於為應對物價高漲而發放的大米券，認為「效果不大」的受訪者佔八十二‧四％。

調查顯示，五十七‧〇％的受訪者認為，高市的「台灣有事」答詢並非「發言不慎」，認為是發言不慎者則佔卅七‧六％。

對於國民民主黨加入聯合執政，贊成為四十九‧二％，反對者佔四十‧〇％。

