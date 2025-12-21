艾普斯坦案再釋名人照 焦點轉向柯林頓

美國司法部釋出性犯罪富豪艾普斯坦檔案，當中大量出現前總統柯林頓影像。（路透）。

美國總統川普十一月簽署「艾普斯坦透明法」後，司法部十九日釋出性犯罪富豪艾普斯坦相關影像，當中出現已故流行天王麥可．傑克森、英國傳奇樂團「滾石」主唱傑格和維珍集團創辦人理查．布蘭森等名人。然而，此波釋出的檔案出現許多前總統柯林頓影像，相較之下，與總統川普有關的資料微乎其微。

川普有關資料微乎其微 民主黨不滿

受限於透明法保障受害人資訊以及防止危害調查的素材曝光，此次的影像和文件有大量遭到塗銷。例如一份列有二五四名女按摩師姓名的七頁名單，因「保護潛在受害者資訊」全數塗銷，以及數份紐約大陪審團檔案全面塗黑，完全無法得知內容。

請繼續往下閱讀...

受議論的照片包括柯林頓躺在按摩池中，身旁另一人的面貌則以黑色方塊遮蓋。另一張照片為柯林頓與兩名女性置身泳池，其中一人臉部同樣遭遮擋，另一名未遮擋者應為目前在服刑的艾普斯坦女友、英國前名媛麥克斯威爾。

不僅如此，還有一張柯林頓與一名女子在同一張椅子上的合照，以及執法當局搜查艾普斯坦位於曼哈頓的住處時，所拍攝的一幅柯林頓穿著藍色禮服和紅色高跟鞋，展現出女性樣態的畫像。該幅畫數年前就曾曝光。

對此，柯林頓副幕僚長尤瑞尼亞批評，白宮試圖把焦點轉移到柯林頓身上，「他們大可公布更多廿多年前的模糊舊照，但此案的重點永遠不會是柯林頓」。他強調，柯林頓雖曾與艾普斯坦見面數次並搭乘過其私人飛機，但對後者的犯罪行為毫不知情，也未被指控與該案有任何不法關聯。參議院民主黨領袖舒默聲明指出，「單單公布大量塗銷的文件，違背了透明法的精神和法律條文」。

依照透明法，司法部還得交出對艾普斯坦的調查資訊，但皆未見於此次釋出的檔案中。此一作法引起跨黨派議員的強烈不滿，參與法案推動的共和黨眾議員馬西嚴厲譴責司法部違背法律精神，將考慮採取所有可行選項來對抗那些「阻礙司法」的人士。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法