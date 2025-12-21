擴大黑名單 美議員點名深度求索、小米

美國九名共和黨國會議員聯名致函五角大廈，敦促將包括人工智慧公司「深度求索」等十餘家中國科技公司，列入「中國軍事企業」清單，進一步擴大對中國科技業的施壓。（路透）

美國九名共和黨國會議員本週聯名致函戰爭部（國防部），敦促將包括人工智慧公司「深度求索」（DeepSeek）、智慧型手機製造商小米及顯示器製造商京東方在內的十餘家中國科技公司，列入五角大廈的「中國軍事企業」清單，擴大對中國科技業施壓範圍。

這封信函於十九日晚間發出，時值美國總統川普剛簽署總額近一兆美元的國防授權法案。議員們要求戰爭部長赫格塞斯將上述公司列入依據「二〇二一財政年度國防授權法」第1260H條款編製的清單。

除深度求索、小米和京東方，議員點名的公司還包括：電池製造商國軒高科；半導體公司華虹半導體、芯源微、深南電路；顯示與感測公司天馬微電子；感測、監控與機器人公司達闥科技、鐳神智能、覽沃科技、速騰聚創、天地數碼、宇樹科技；以及生物科技公司藥明康德、金斯瑞集團。

這份清單旨在標示五角大廈認定與中國軍方有關聯的中國公司。列入清單不會立即觸發禁令，但會向美國實體發出明確的風險警告，可能影響其與這些公司的商業往來，並為其他行政部門及國會施加更多限制鋪路。

聯名議員在信中指出，這些公司代表「軍民融合」的下一個關鍵目標，，確保美國納稅人的資金不會資助中國軍事工業及內部安全或情報能力。

近年來，多家被列入該清單的中國公司，包括無人機製造商大疆創新和光達製造商禾賽科技，均曾對五角大廈提起訴訟，否認與中國軍方有關聯。目前已在清單上的中國大型企業還包括科技巨頭騰訊控股以及主要電池製造商寧德時代。

