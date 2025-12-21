美軍空襲IS在敘逾70據點 報復公民遇襲

美軍十九日大規模轟炸超過七十處IS敘利亞據點，以報復兩名美軍與一名翻譯共三人遇襲身亡。圖為一架待命支援「鷹眼打擊行動」的美軍阿帕契攻擊直升機。（法新社）

為報復三名美國人員在敘利亞遭到殺害，美軍十九日對恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）在敘國境內超過七十處據點發動空襲。「敘利亞人權觀察組織」廿日表示，至少五名伊斯蘭國（IS）武裝分子遭擊斃。約旦軍方同日證實，其空軍也參與了此次聯合打擊行動。

美國總統川普稱此次行動獲得敘利亞政府全面支持，對敵人施加「非常嚴厲的報復」，誓言要讓「兇殘恐怖分子付出代價」。戰爭（國防）部長赫格塞斯表示，此次「鷹眼打擊行動」鎖定IS戰士、基礎建設與武器設施，「這並非戰爭開端，而是復仇宣示」、「我們的行動不會停止」。

十三日在敘利亞中部城鎮帕爾米拉（Palmyra），一名槍手鎖定運送美國與敘利亞部隊的車隊襲擊，造成兩名美軍及一名民間翻譯共三名美國公民喪生，另有三名美軍受傷，槍手則被當場擊斃。

美軍動用的武器包括F-15E、A-10戰鬥機、阿帕契攻擊直升機與多管火箭系統「海馬士」，共發射超過一百枚精準導引武器。約旦則出動F-16戰鬥機支援。

據敘利亞安全消息人士透露，空襲集中在敘利亞的巴迪亞（Badia）沙漠地帶，涵蓋霍姆斯（Homs）、代爾祖爾（Deir Ezzor）及拉卡（Raqa）等省份，主要針對帕爾米拉以北延伸至代爾祖爾的山區。空襲持續約五小時，但未涉及地面部隊行動。

敘利亞總統夏拉去年十二月率領反抗軍推翻阿塞德政權後，開始修補與美國及西方國家關係。十一月訪問白宮與川普會晤，同月加入由美國領導的全球反IS聯盟。美國國會則通過廢除因阿塞德政權而對大馬士革實施的制裁。

美國中央司令部指出，自十三日襲擊以來，美軍及其盟友已在敘利亞與伊拉克境內展開十次行動，共擊斃或拘捕廿三名恐怖分子。華爾街日報報導，美軍近日與區域夥伴發動的一系列突襲行動，所取得的情資促成了鷹眼打擊行動。

鷹眼打擊行動象徵著美敘攜手反恐後首次重大軍事協調合作。當前仍約有一千名美軍部署在敘利亞庫德族控制的東北部，以及靠近約旦邊境的坦夫（Al-Tanf）基地，支援國際剿滅伊斯蘭國的「堅定決心行動」。

