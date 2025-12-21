尋找與中合作方式 魯比歐：不能損害印太安全

美國國務卿魯比歐十九日在年終記者會上強調，美中應以成熟、負責任的方式管理雙邊關係，並尋求合作機會。（美聯社）

美國國務卿魯比歐十九日舉行長達兩小時的年終記者會，對美國各項外交政策提出總結，包括未再形容中國為「步步進逼的威脅」，轉而強調兩國應負責任、成熟地管理雙邊關係，並尋找合作機會。但他也強調，美國能同時與印太盟邦維持穩固關係。

香港南華早報指出，身兼國安顧問的魯比歐在川普總統「美國優先」政策背景下，對中國的論調與他擔任參議員期間，以及前任政府之間都出現明顯轉變。他不像前國務卿布林肯稱呼中國為「步步進逼的威脅」，而是強調必須負責任、成熟地管理美中關係。他說明，美中皆成熟到足以認清雙邊緊張關係必不可免，如面臨全球性挑戰，美中兩國應可攜手應對。

請繼續往下閱讀...

南華早報分析，魯比歐的論調明顯轉變，與川普總統近期推動的「G2」外交策略一致。自十月川普在釜山與習近平會晤後，多次稱習為「受人尊敬的領袖」和「朋友」。儘管魯比歐曾任參議員期間參與起草涉疆、涉港法案，遭北京兩度制裁，成為首位在個人受中方制裁情況下出任國務卿的美國官員，但他十九日坦率表示，現在的工作是「代表總統」進行外交，讓美中關係取得良好進展，「就合作事項而言，我認為我對中國一直很友好」。

魯比歐強調，美國將找到與中國合作的方式，同時「不會損害或以任何方式削弱我們對印太地區夥伴的堅定承諾」。

日中不和是夙怨 有信心找到平衡

當被問及最近日本與中國就日相高市早苗「台灣有事」論產生爭端時，魯比歐強調，「我們能繼續與日本保持強有力的穩固同盟關係，同時與中國展開建設性合作」。他也認為，日中不和是「夙怨」，美方視之為「該地區必須被平衡的力學」，「我們有信心能找到平衡」。這是日中關係惡化以來，魯比歐首次公開表達美方立場。與布林肯卸任之際，將中國視為對國際秩序的「系統性挑戰」不同。

此外，魯比歐稱美國當前直接威脅是拉丁美洲的跨國犯罪恐怖組織，這些組織推動大規模非法移民。他強調美軍在加勒比海的行動旨在維護地區穩定，非為開戰，並譴責馬杜羅政權不合法、從事反美恐怖活動，與伊朗、真主黨及販毒集團勾結。也反對與馬杜羅談判，指其不可信任。

依賴供應鏈 為美「重大威脅」

魯比歐也將美國對供應鏈的依賴性描述為「重大威脅」，並認為明年的首要任務是重建國內工業基礎，尤其是國防工業，因為美國目前缺乏足夠的「規模和能力」來快速生產武器，以滿足全球盟友需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法