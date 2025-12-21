抗衡中俄 日投資中亞五國3兆日圓

日本與中亞5國20日在東京召開首次領袖峰會，會後發表東京宣言，日本承諾未來5年投資中亞3兆日圓。圖為與會領袖合影留念，左起為烏茲別克總統米爾濟約耶夫、塔吉克總統拉赫蒙、哈薩克總統托卡葉夫、日本首相高市早苗、吉爾吉斯總統賈帕洛夫以及土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫。（路透）

降低關鍵礦產對中依賴

日本首相高市早苗十九日至二十日在東京主持首屆日本—中亞五國峰會，與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼及烏茲別克等五國領袖共同宣布一項五年經濟合作計畫，目標推動總額達三兆日圓（約五五九四億台幣）之商業投資。此舉旨在深化日本在資源豐富但地緣複雜之中亞地區影響力，並加速關鍵礦產供應鏈多元化，降低對中國之依賴。

跨裏海國際運輸路線 不經俄羅斯

此次峰會為日本自二〇〇四年率先與中亞五國建立對話機制以來之重大升級，雙方從外長級會議邁向領袖層級戰略合作。共同社指出，根據會後發布之「東京宣言」指出，雙方將聚焦三大合作領域：脫碳、物流暢通化及人才培育。其中，最引人注目的是支持建設「跨裏海國際運輸路線」，此條不經俄羅斯、直接連結中亞與歐洲之物流通道，被視為打破傳統陸路依賴、提升供應鏈韌性之戰略要道。

同意致力發展人工智慧

聯合聲明指出，日本「擬定在中亞投資總額三兆日圓的五年新目標」，並強調「對於擁有豐富資源和能源的中亞地區而言，拓展國際市場至關重要」。各國同意加強「關鍵礦物供應鏈」合作，特別是在稀土、鈾、黃金及天然氣等戰略資源方面。雙方也同意致力於發展「安全、可靠、值得信賴的人工智慧（AI）」。

哈薩克為全球最大鈾生產國，烏茲別克坐擁龐大金礦儲備，土庫曼則富含天然氣；吉爾吉斯與塔吉克雖地形崎嶇，亦正積極開發新礦藏。然而，這些國家多屬基礎設施薄弱，資源開發面臨嚴峻挑戰。

北海道大學中亞政治專家宇山智彥教授表示，此次峰會對日本提升在中亞地區的影響力至關重要，「過去一年由於中國在稀土領域的舉措，自然資源已成為關注焦點，日本亟需建立替代供應來源」。

東京當局長期以來一直鼓勵日本企業投資中亞地區，但日企大多保持謹慎。中亞五國等前蘇聯加盟國仍視莫斯科為戰略夥伴，但俄羅斯入侵烏克蘭令這些國家感到不安。

今年，中亞五國領袖還分別與俄羅斯總統普廷、中國國家主席習近平和歐盟執委會主席馮德萊恩舉行峰會。

