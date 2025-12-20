川普簽署國防授權法案 援台10億美元

美國總統川普18日簽署2026財政年度「國防授權法案」，該法包含多項強化台灣防衛能力的條款，其中授權最高10億美元推動「台灣安全合作倡議。」（美聯社檔案照﹜

美國總統川普十八日簽署二〇二六財政年度「國防授權法案」（NDAA），正式成為法律。該法包含多項強化台灣防衛能力的條款，其中授權最高十億美元推動「台灣安全合作倡議」，範圍涵蓋醫療設備、補給與戰鬥傷亡照護能力。

美國戰爭部長須於二六年三月一日前啟動美台無人系統及反無人系統聯合計畫，包括共同開發與生產，並須符合台灣關係法。

請繼續往下閱讀...

法案要求制定二六至三〇財政年度的美台海巡整合訓練計畫，內容應包含派遣美國海岸防衛隊行動訓練團隊赴台，以提升台灣的海事安全、執法與嚇阻能力，並估算成本。此外，法案要求提交「台灣安全援助路線圖」及評估建立「區域應變儲備庫」的可能性。

本年度NDAA亦納入「不歧視台灣法案」，明確支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。

根據中央社報導，川普在簽署聲明中表示支持多項目標，但對美台無人系統合作及台灣加入IMF條款表達關切，並強調將依據總統憲法權限執行相關規定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法