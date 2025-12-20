TikTok引入美資 規避美禁令

TikTok的中國母公司「字節跳動」 已與美國投資方簽署協議，成立一家新的美國合資企業接手營運，TikTok美國版明年一月廿二日正式易主。（彭博）

短影音平台TikTok十九日宣布已與美國甲骨文公司（Oracle）、私募基金銀湖（Silver Lake）及阿布達比主權基金MGX簽署協議，成立名為「TikTok美國數據安全合資有限責任公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC）的新實體，以規避美國政府可能實施的全面禁令。

美主導合資公司董事會

根據TikTok執行長周受資向員工發出的內部信，新合資公司將負責美國用戶的數據保護、算法安全、內容審核與軟體保障等業務，並符合美國法律對國家安全的要求。字節跳動雖僅保留十九．九％股權，但仍是最大單一股東；甲骨文、銀湖與MGX各持股十五％，其餘卅．一％由字節跳動現有投資者及其關聯方持有。

整體而言，美國投資者合計掌握八十．一％多數股權，並將主導由七人組成的董事會。

不過，字節跳動仍全資控股另一實體「字節跳動TikTok美國公司」，繼續負責廣告、電商、市場營運等核心商業活動，並保有TikTok推薦算法的智慧財產權，僅授權新合資公司使用並收取授權費。此架構確保字節跳動維持在美經濟利益，同時讓敏感數據與算法接受美方監管。

紐約時報指出，TikTok在美的數據將儲存於甲骨文公司營運的雲端系統中，利用美國用戶資料重新訓練TikTok在美的演算法，以確保應用程式的內容安全、不受外部操控。甲骨文也將擔任「可信任的安全合作夥伴」，負責稽核與驗證是否符合國安條款。

目前TikTok在美擁有逾一億七千萬用戶，該交易預計於明年一月廿二日前完成。

