關東地震規模若逾7 恐1.8萬人喪命

日本相隔十二年更新關東地區大型地震災害評估，指若發生芮氏規模七以上地震，直接致死人數最高達一萬八千人，經濟損失約八十三兆日圓。圖為東京都的新橋車站。（法新社）

日本中央防災會議工作小組十九日公布關東地區大型地震最新災害評估報告。推估若發生芮氏規模七（M7）以上地震，直接致死人數最高達一．八萬人，較二〇一三年預測的二．三萬人減少五千人；經濟損失約八十三兆日圓（約十七兆台幣），較前次減少約一成。

經濟損失估約17兆

這是日本政府相隔十二年對關東地區地震進行災害評估，情境共十九種，分為兩類：一是東京及周邊直下型M7級地震，二是相模海槽板塊邊界M8級海溝型地震。直接死亡中，約一．二萬人因火災喪生，六千人因房屋倒塌或落物致死。

請繼續往下閱讀...

雖推動建築抗震化與木造密集區防火措施，耐震化率至二〇二三年已達全國平均九成，全倒與燒毀建物降至四十萬棟（前次六十一萬棟），但因首都圈人口持續流入與在宅高齡者增加，死亡人數僅減兩成，未達十年內減半目標。

報告首次估算「災害關聯死亡」（如疏散期間健康惡化），最多介於一．六萬人至四．一萬人之間。

經濟損失中，住宅與設施直接損失為四十五兆日圓（減五％），供應鏈中斷與產經活動下降損失卅七．五兆日圓（減廿一％），惟建材上漲使復原費用增加。

卅年內發生機率約七成

由於包括首都圈在內的關東地區人口逾四千萬，為日本政經中樞，日本政府將此類地震與南海海槽巨大地震同列「國難級災害」，在未來卅年內發生機率約七成。

南海海槽大地震的範圍包括駿河灣、紀伊半島、四國到九州外海，為目前日本預測的最大地震災害，預估規模M9，死亡人數達卅二萬人，經濟損失二二〇兆日圓，影響五千萬人。

日本政府擬於二〇二六年設立防災廳，作為指揮中心，強化減災與維持首都機能對策。

