擁核武論掀波 日重申非核三原則

日本首相高市早苗內閣被揭露有意修改「無核三原則」後，引發原爆受難者團體與多個反核武組織在十一月廿七日前往東京的日本國會前抗議。（歐新社）

日本高市內閣一名負責安保政策的首相官邸人士，私下發言認為「日本也應該擁有核武」，經媒體報導後引起騷動。日本內閣官房長官木原稔十九日在例行記者會中，重申政府堅守「非核三原則」，並將以務實且可行的方式，推動實現「沒有核武的世界」。

多家日媒報導，這名人士十八日與媒體記者進行交流，在以非公開報導為前提下表示「日本應該擁有核武」的個人看法，他同時解釋「最終能依靠的只有自己」。此外，他也表示，「這並非像到便利商店買東西那樣」，從現實層面考量並不容易實現。

「非核三原則」是日本政府對核武的基本方針，亦即「不持有、不製造、不引進核武」。對於是否檢討非核三原則，該名官邸人士表示「並未就此與高市早苗首相討論過」，他也指出，這是一項足以使國內輿論分裂的議題，並稱必須讓持續強化核戰力的中國「採取相應的行動」。

在野黨痛批高官言論

此番言論引起在野黨批判，立憲民主黨代表野田佳彥要求該人士辭職，公明黨代表齊藤鐵夫認為此為足以免職的重大發言；但國民民主黨代表玉木雄一郎則質疑媒體做法，認為「以非公開為前提的談話被寫成新聞，本身也有問題」。

對此，木原重申政府堅守「非核三原則」，並強調日本作為唯一遭受核武攻擊的國家，將與國際社會合作，持續維護並強化「禁核擴散條約」（NPT）體制。

媒體追問政府是否考慮與美軍「核共享」，木原解釋一般所謂核共享，是指平時將美國核武部署於本國，緊急時由本國戰機搭載運用，以共享嚇阻力。但他強調，若是此種架構，基於「非核三原則」及「原子力基本法」等現行法律，這是不被日本政府允許的。

