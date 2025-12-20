都市夢碎 中國農村抗爭年增7成

統計資料顯示，截至十一月底，中國今年農村抗爭事件較去年全年增加七十％，顯示經濟成長放緩下基層社會緊張升溫。圖為二〇二二年十一月廿七日北京民眾因不滿嚴格防疫清零政策及言論審查，高舉白紙進行抗議。（歐新社檔案照）

隨著大都市發展夢碎的人返鄉，中國農村因土地徵收與地方財政問題引發的抗議事件明顯增加。根據研究機構統計，截至十一月底，今年農村抗爭事件較去年全年增加七十％，顯示經濟成長放緩下基層社會緊張升溫。

英國衛報十九日報導，以十一月海南省臨高縣政府拆除一座小型道教廟宇引發居民抗議為例，指出雖抗議規模不大，但類似民情激憤場景在各地農村頻繁出現。總部設於華府的「自由之家」旗下「異言網」資料顯示，今年前十一個月已記錄六六一起農村抗爭，較去年全年增加約七十％。網路流傳臨高衝突畫面，一名網友留言「連精神慰藉都沒了，世界這麼大，連簡樸廟宇都不能倖免嗎？」

經濟壓力加重 農村不安升高

農村不安升高，反映經濟壓力加重，尤其低收入勞工。數十年來，農村人口湧入城市追求改變人生的機會，但隨著成長放緩與「內捲」競爭，許多人放棄大城市夢想返鄉，卻未能享受政權承諾的繁榮。台灣中研院社會所所長陳志柔指出，返鄉者帶回都市期望與挫折感，許多尚未到退休年紀的年輕人因缺乏機會倍感失落，更易爆發不滿。

不少抗爭起因於土地問題，如湖南新化縣同興村民九月抗議徵收農地開發採石場；貴州貴陽市石硐鎮因政府強推火葬引爆激烈抗議。雖無證據顯示事件彼此相關，但在經濟不振情緒瀰漫下，抗爭迅速增加。中國城市土地為國有，農村土地屬集體所有，但政府可徵收進行商業開發。財政吃緊的地方政府常動用此權力，卻未能提供合理補償。估計地方政府負債總額達四十四兆人民幣，在房地產市場低迷下，土地仍具抵押價值，部分官員遂以徵收土地籌措資金。

經濟放緩 加劇地方政府債務

異言網研究主任史雷坦指出，經濟放緩加劇地方債務問題，推高徵收與開發需求，導致更多官民衝突；同時民眾承受失業等苦果，增加抗爭意願。牛津大學教授莫菲認為，土地徵收將持續成為問題，中國政府今年已在多地設立糾紛調解中心並投入資源，顯示中央注意到社會不安升高。陳志柔則說，農村抗爭或許不會直接威脅中央，但已加重體制壓力，「農村的不滿正變得愈加難以處理」。

