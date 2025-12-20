不碰俄資產 歐盟拍板3.32兆援烏

俄國總統普廷十九日舉行長達數小時的年度記者會，回應各界在現場與電話的提問。不料精心編排的政治秀會場大螢幕不時跳出民眾提交的諷刺留言。其中一條寫道「這不是直撥熱線，而是馬戲團」，還有留言質疑「為什麼俄國百姓過得比巴紐還慘？」、「看到國家現狀，很難相信團結俄羅斯黨能勝選！難道選舉只是假象？」（圖：路透／文：國際新聞中心）

聯合借貸 共同預算擔保 歐盟付息

歐盟領袖十九日於布魯塞爾峰會達成協議，同意在二〇二六至二七年間向烏克蘭提供九百億歐元（逾三．三二兆台幣）貸款，以彌補其明年四月起的財政缺口。資金將透過資本市場聯合借貸籌措，並以歐盟共同預算擔保，利息由歐盟承擔。此舉旨在支持烏克蘭自衛與民生運作，展現歐洲團結決心。至於動用歐盟境內俄羅斯遭凍結資產來籌措資金的做法，峰會未能達成共識。

歐盟估計，烏克蘭未來兩年共需一三五〇億歐元維持運作。儘管烏克蘭總統澤倫斯基力主動用俄國在歐盟凍結的二一〇〇億歐元資產作為資金來源，但各國因法律與金融風險未能達成共識。主要障礙在於，若俄國透過訴訟成功索回資產，保管最多俄資（一八五〇億歐元）的比利時可能面臨巨額賠償責任。比利時總理德威弗稱，最終決定體現「理性戰勝偏見」，避免歐盟內部分裂。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基遺憾未能動用

俄國主權財富基金負責人德米崔耶夫則稱，阻止動用俄資是「法律與理智的勝利」，並抨擊歐盟執委會主席馮德萊恩為「戰爭販子」。澤倫斯基雖對未能動用俄資表達遺憾，仍肯定新貸款協議「意義重大」，強調凍結資產持續存在，且未來財政保障至關重要。

德國總理梅爾茨雖曾大力鼓吹動用俄資，仍歡迎貸款方案，認為這向俄國總統普廷發出明確訊號。他與馮德萊恩均指出，只有在莫斯科支付戰爭賠款後，烏克蘭才需償還貸款；若俄國拒賠，歐盟保留未來動用凍結資產的權利。此外，協議明確保障捷克、匈牙利與斯洛伐克的財政義務不受擔保機制影響。

與此同時，普廷十九日在長達數小時的年度大型記者會上表示，俄方已對談判做出「某些妥協」，結束戰爭的責任「完全掌握在西方與基輔政權手中」，他重申莫斯科「沒有發動這場戰爭」，「不須為生命損失負責」。

普廷稱對和談已做妥協

普廷以自信的語氣說，俄軍正持續推進，預言年底前於烏東再傳捷報，應會促使基輔接受談判。他同時向西方喊話，只要俄國受到「尊重」，就不會攻擊其他國家。普廷承認戰爭讓俄國家庭購買力受損，但淡化對經濟的衝擊，承諾將盡力確保總體經濟強健穩固。

歐盟19日在布魯塞爾峰會達成協議，同意向烏克蘭提供900億歐元貸款，以彌補其財政缺口。圖為（右起）執委會主席馮德萊恩、理事會主席柯斯塔與輪值主席國丹麥總理佛瑞德里克森在舉行記者會前共同握手以示團結。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法