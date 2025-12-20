美國防授權法抗中 限制投資

美國新「國防授權法案」納入限制美國對中國技術投資及生技合作的條款，應對中國威脅。圖為位於雲南昆明的華大基因實驗室。（路透檔案照）

包括生技、高科技關鍵技術和軍工企業

美國總統川普十八日簽署已獲參、眾議院通過的「國防授權法案」（NDAA），此法案除延續美國每年頒布的國防政策外，更納入限制美國對中國技術投資及生技合作的條款。法案要求監管流向北京軍事與監控體系相關企業的資金，並約束聯邦政府與中國生技公司合約，行政部門須制定「受關切的生技公司」名單，禁止其獲得政府合約、撥款或貸款。

NDAA已連續六十多年每年頒布，被視為「必須通過」的重要立法，內容通常包含一些並非與國防嚴格相關的措施。今年的關鍵條款包含「生物安全法案」（Biosecure Act）與「外國投資防護遏制中國法案」（FIGHT China Act）。前者限制行政部門與中國生技公司合作，後者則限制美國在中國人工智慧、量子計算、超級電腦、先進半導體等關鍵技術領域的投資，以應對中國對美國國家與經濟安全的威脅。

增加國務院中國事務官員

民主、共和兩黨議員長期支持這兩項法案，憂心美國資金與專業知識加速中國尖端科技進步。眾議院議長強生曾表示，「支持共產主義中國侵略行為的投資必須停止」。最新「遏制中國法案」更列舉中國、古巴、北韓、委內瑞拉及俄羅斯等「令人擔憂」國家內部開發「軍民兩用」技術的實體，這些技術既可商用亦可軍用。

今年NDAA亦納入多項與國務院相關的措施，包括要求國務院報告中國在全球的外交活動，並制定應對外國資訊操縱的戰略。法案增加國務院區域中國事務官員職位，至少設立廿名任期五年的外交官，監控北京在經濟、基礎設施、科技與國防領域的活動並提供專業見解。

設北極、印度洋無任所大使

另設立北極地區無任所大使、印度洋地區無任所大使及反制中國影響力基金部門，職責皆在反擊北京「惡意」活動。美國駐中國使館亦須新設內蒙古事務處，負責監測人權、關鍵礦產開採與環境惡化。

在「生物安全法案」方面，今年版本未點名具體公司，而是授權白宮管理及預算局（OMB）建立跨部會機制，公布並更新「生物科技關切企業」名單，同時援引五角大廈「1260H條款」與中國軍方有關聯企業清單，限制亦適用於其中任何實體。目前「1260H條款」名單僅將中國華大基因集團列入黑名單。

美國國會聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨議員穆勒納爾談到「遏制中國法案」時指出，美國創投家向與解放軍合作開發未來技術的中企提供數十億美元資金，「他們必須停止資助我們的對手」，並稱「生物安全法案」是一項重大勝利，不僅保護美國公民基因數據，也確保藥品供應鏈安全。

