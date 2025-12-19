川普年末全國演說 稱美處經濟繁榮趨勢

美國總統川普17日晚間罕見地發表黃金時段全國演說，為自己上任近1年來的經濟政策辯護，並宣布將向現役軍人發放1776美元的「戰士紅利」。（法新社）

美國總統川普十七日晚間罕見發表黃金時段全國演講，此舉正值美國民眾對物價上漲日益焦慮之際，此現象也反映在川普經濟施政的低滿意度上。川普除為自己近一年來的經濟政策辯護外，更宣布將向全美現役軍人發放一筆一七七六美元（約五﹒六萬台幣）的「戰士紅利」。

川普雖坦承物價居高不下，但將責任歸咎前朝民主黨拜登政府，堅稱美國即將迎來經濟繁榮期。在白宮外交接待室發表近廿分鐘的演說中，川普開門見山表示，「十一個月前，我接下了一大爛攤子，而我正在修補」。他批評，當時的通膨達到四十八年來最嚴重地步，物價遠超從前，使得數百萬美國民眾生活難以為繼。

川普痛批前任政府簽署「糟糕的貿易協定」，導致美國「被全世界嘲笑」，承諾會「迅速降低高物價」。川普聲稱，他已成功壓低雞蛋與感恩節火雞等民生商品價格，並推動延長減稅、增加國防與邊境安全支出、同時削減國內計畫預算的法案。他強調美國的經濟狀況將在未來幾年好轉，「我們處在經濟繁榮的趨勢上，是世界前所未見的程度」。

川普上任以來所實施的關稅、移民和在國內部署軍力的政策皆引發爭議，亦面臨法律挑戰，近期則在紐約市長、新澤西和維吉尼亞州州長選舉敗仗，使得共和黨內部出現對明年期中選舉的焦慮潮，這場演講被視為川普試圖重振民意支持、為共和黨保住國會控制權的重要攻防。

川普也在演說中大發耶誕紅利，包括向一四五萬名美軍發放象徵紀念美國一七七六年獨立的一七七六美元，總經費達廿六億美元的「戰士紅利」，並強調這筆支出將完全由政府徵收的關稅收入支應。此外，他也說，受惠於關稅收益及「大而美法案」，美國將在明年迎接史上最大規模退稅季。此前他已預告向中低收入民眾發放兩千美元關稅收益的紅利措施。

據路透／益普索十六日公布的民調顯示，僅三十三％美國受訪者認同川普的經濟施政；全國公共廣播電台（NPR）與公共廣播電視公司（PBS）近期所辦理的聯合民調，五十七％民眾不滿意川普政府的經濟成績。

除了經濟議題，川普還談及自己的外交政策成果，「我恢復了美國的力量，在十個月內擺平八場戰爭，摧毀伊朗核子威脅並終結加薩戰爭，為中東帶來三千年來的首次和平，達成人質釋放」。

川普表示，上任至今吸引來自全球的十八兆美元投資，創造工作機會並開設新工廠，關稅政策居功厥偉，「一年前我們的國家如死去般…如今我們在世界各地都是最火熱的國家」。

然而，民主黨當即批評川普這場演講內容脫離現實。康乃狄克州聯邦參議員墨菲說：「這場演講實在太荒謬，川普根本不知道國家正在發生什麼事」。

