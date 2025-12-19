美通過國防授權法案 挺歐援烏

美國聯邦參議院17日通過2026財政年度「國防授權法案」折衷版本，展現美國對歐洲的跨黨派支持，增加對北約組織前線國家的資源挹注，尤其是波羅的海地區。圖為波蘭與北約聯軍9月舉行歷來最大規模演習。（美聯社檔案照）

核准預算超出提案 達28.4兆台幣

美國聯邦參議院十七日通過二〇二六財政年度「國防授權法案」（NDAA）的折衷版本，將這份規模達九〇一〇億美元（約廿八﹒四兆台幣）的年度大法送交白宮，由總統川普簽署。NDAA法案展現美國對歐洲的跨黨派支持，規定美軍駐歐兵力不得低於七﹒六萬人，並提供一年四億、兩年共八億美元資金，以採購武器供烏克蘭使用。

法案也增加對北大西洋公約組織（NATO）前線國家的資源挹注，尤其是波羅的海地區，以強化北約的東北側防線。法案同時授權改革軍事裝備採購體系，並納入多項措施，以提升美國與主要戰略對手中國與俄羅斯競爭的優勢。

這份參、眾兩院折衷版本已於十日在聯邦眾議院，以三一二票對一一二票表決通過。參院則以七十七票對廿票通過。法案核准的預算比行政部門原先提出的要求多出約八十億美元，凸顯國會在國防優先事項上的強勢作為。

在與川普立場出現分歧的情況下，儘管共和黨在參、眾兩院均掌握多數席次，NDAA法案仍納入多項強化歐洲安全的條款，與川普本月稍早發布、被視為對俄羅斯較為友善、並重新評估美歐關係的「國家安全戰略」形成對比。

提供8億美元 分兩年援烏

NDAA法案在「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative）項目下，提供總額八億美元資金，未來兩年每年各四億美元，用以向美國國防承包商採購武器，供烏軍使用，以維持基本的支持底線。

美軍駐歐兵力不得低於7.6萬人

法案也授權「波羅的海安全倡議」，並撥款一﹒七五億美元，支援拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞的防衛能力。此外，法案限制戰爭部（國防部）將駐歐美軍人數削減至七﹒六萬人以下，並禁止美軍歐洲司令放棄其兼任北約最高司令的職銜。

在應對中國方面，NDAA創立一套中國投資審查機制，要求美國個人與企業在投資中國的敏感科技領域時，必須通報美國財政部，並賦予財政部更大權限來阻止此類交易。法案也納入「生物安全法案」（Biosecure Act），禁止部分中國生物科技公司獲得聯邦政府資金。

此外，NDAA法案也核准為菲律賓提供十五億美元的新增安全援助，並納入一項條款，以限制川普削減二﹒八五萬名駐南韓美軍的行動。

法案並未納入為「國防部」更名為「戰爭部」提供經費。該構想由川普提出，但未經國會批准無法正式實施。不過，法案確實納入受到部分右翼人士肯定的「文化戰爭」相關措施，包括禁止跨性別女性參與美國軍事院校中指定為女性的運動項目。此外，法案也將終止五角大廈「多元、公平及包容」（DEI）政策的川普行政命令正式入法。

