川普掐委國命脈 封鎖遭制裁油輪進出

美國總統川普下令，封鎖所有遭制裁的油輪進出委內瑞拉，大幅升高對馬杜羅政權的壓力。（彭博）

美國總統川普十六日下令，封鎖所有遭制裁的油輪進出委內瑞拉，這是繼扣押委國油輪後，美國再次大幅升高施壓，「全面包圍」委國，掐住已飽受嚴重財政壓力的馬杜羅政府經濟命脈。

「美艦隊規模 只會愈來愈大」

川普在社群媒體發文表示，由於委內瑞拉政權「竊取我們的資產」，以及恐怖主義、毒品和人口走私等其他許多原因，宣布將馬杜羅政權「列為外國恐怖組織」，「因此，今天，我下令全面封鎖所有遭制裁油輪進出委內瑞拉」。川普還警告，「委內瑞拉現在被南美洲有史以來集結的最大規模艦隊完全包圍」，美軍艦隊規模「只會愈來愈大」，直到委內瑞拉「把所有石油、土地和其他之前從我們手上偷走的資產還給美國」。

川普並未說明他指的是哪些石油或土地資產，但委國在一九七〇年代將其石油產業國有化，之後在前總統查維斯（Hugo Chavez）統治期間，企業被迫讓出「委內瑞拉國營石油公司」（PDVSA）大多數股權。

委內瑞拉副總統羅德里格斯十六日晚間發文貼出政府聲明，抨擊川普的最新命令，旨在「竊取屬於我們祖國的財富」，「委內瑞拉重新確認對其所有天然資源的主權」。

近幾週來，美委關係持續緊張，川普曾釋出打算在委國境內發動軍事行動的訊號，宣布委國空域應被視為「關閉」，並聲稱很快就會打擊「陸上」毒品走私活動，上週更扣押從委國出港的一艘油輪，並宣布對其他與委內瑞拉石油產業有關的油輪和企業實施制裁。多艘油輪為避免遭美國扣押，停留在委國海域，實際上形成禁運狀態。

多年來無視美制裁 主要銷往中國

根據石油輸出國家組織（OPEC）資料，委內瑞拉原油蘊藏量估計約三〇三〇億桶，居全球之冠；委國多年來無視美國制裁，依然透過黑市，以折扣價出售原油，主要銷往中國。

委內瑞拉經濟高度仰賴原油出口，外匯收入幾乎完全仰賴出口原油，美國今年稍早對其石油交易實施的限制，已使該國瀕臨惡性通膨，將升高馬杜羅的壓力。研究拉丁美洲資產風險的委國顧問公司「奧利諾科研究」（Orinoco Research）創辦人費雷爾（Elias Ferrer）說，若無石油出口，將影響外匯市場和進口，恐引發經濟危機，屆時不只是經濟衰退，也將出現糧食、醫藥短缺。

