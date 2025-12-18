德總理︰美歐供烏安全保證 俄若違反停火 西方將反擊

德國總理梅爾茨（右）透露，美國和歐洲提供烏克蘭的安全保證內容，包括未來俄羅斯有任何違反停火協議的侵略舉動，西方的維和部隊將對其進行反擊。左為烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

在美國、烏克蘭和歐洲積極推動終結烏克蘭戰爭的和平協議之際，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）十六日透露，關於提供烏克蘭的安全保證內容，包括未來俄羅斯有任何違反停火協議的侵略舉動，西方的維和部隊將對其進行反擊。

梅爾茨在德國第二電視台（ZDF）訪問中被追問，美國在柏林會議上提出的烏克蘭安全保證細節。他說，「我們會在交戰方之間維持一個非軍事區，非常具體地說，我們也會在俄軍發動侵略和攻擊行動時，採取相應的反制行動。但我們還沒到那一步」。

請繼續往下閱讀...

美方「已書面寫下同意」

梅爾茨說，柏林會談中，川普政府首次承諾提供與北大西洋公約組織（NATO）憲章第五條相當的安全保證，「已經以書面寫下同意」，承諾將比照北約領土保護烏克蘭，「我想這對美國來說是一個令人矚目的新立場」。

梅爾茨警告，西方不能重蹈二〇一四年「明斯克協議」（Minsk agreement）的覆轍。支持烏克蘭的「志願者聯盟」國家將確保烏國領土安全，例如維護其領空，德國部隊可能加入，相關規範將允許部隊進行相應的反擊。

由於納粹德國在第二次世界大戰期間的暴行，德軍部署前蘇聯領土是敏感議題，而梅爾茨的前述談話，是迄今最明確的訊號，顯示德軍將在烏俄達成和平協議後，在烏國的安全保障方面扮演核心角色。

目前俄羅斯尚未同意停火，或西方部隊進駐烏國。不過，梅爾茨對談判前景樂觀，認為俄國總統普廷終將同意一套解決方案。梅爾茨也談到，歐盟內部對於動用凍結的俄羅斯資產援助烏國一事意見分歧，但歐盟有「一半」機會達成協議。

華爾街日報指出，歐洲領袖努力為烏克蘭爭取國際社會的支持，部分是基於自身利益考量：歐洲相信，一個有利於莫斯科的和平協議，將有帶來席捲整個歐陸的更廣泛戰爭的風險。對歐洲和烏克蘭來說，一份讓基輔陷於弱勢的糟糕和平協議，比沒有協議更糟糕。德國國防部長佩斯托瑞斯十六日在歐洲援烏國家視訊會議上便表示，「烏克蘭的未來與我們息息相關」，「若我們無法達成烏克蘭可長可久且正義的和平，我們自己的安全也將無任何保障」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法