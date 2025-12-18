自由日日shoot》論文量世界第一 產出一堆垃圾 中國院士批自家科研「虛假繁榮」

張宏（取自網路）

中國科學家的研究論文產出量已超越美國，位居世界第一。但一名中國頂尖科學家嚴厲批評國內日益「資源導向」的科研文化，警告過度依賴龐大的經費、人力與資料來產出科學成果，不僅效率低下，還實質侵蝕真正的創新能力，「這實際上是一種自吹自擂的虛假繁榮」。

香港「南華早報」十七日報導，中國科學院院士、北京生物物理研究所研究員張宏指出，中國生命科學研究的運作方式正陷入他所謂的「惡性循環」。他在科普平台「知識分子」（The Intellectual）十五日發布於社群媒體的文章中表示，研究計畫被刻意放大規模、設計成可投稿頂級期刊，再藉此換取頭銜與更多資源。

這類研究擅長追逐熱門議題、擴展既有概念，常被稱為「一到一百」的科研。但張宏認為，這種模式排擠了真正創新所需的空間、文化與資金。他警告，「零到一」的突破，即開創全新方向、具有高度風險的原創發現，往往與規模無關，卻在當前的環境中愈來愈難推動。「技術可以彎道超車，但我不認為科學文化和科學精神可以彎道超車，這一定是要腳踏實地的。一到一百很重要，但真正決定我國在科技競爭中能不能勝利的是零到一的原創性科學發現。」

張宏︰很多專案是吹出來的 為了拿錢編數字

據報導，中國近年來在科技上的投資大幅成長，去年研發總支出突破三‧六兆人民幣（約十六兆台幣），僅次於美國。儘管如此，中國政府仍多次呼籲需要更多「零到一」的突破，以降低對外國技術的依賴，將中國打造為真正的科學強國。

張宏坦言，「我國這種靠人力、靠資源堆積起來的科研，就是集郵式的科研——發文章，產生了一大堆垃圾性的文章。過去部分中國論文難以重複，有時是因為造假，或選擇性使用資料，而現在之所以無法重複，是因為沒有人負擔得起，「因為要靠投入大量人力和金錢，要測成千上萬個組學，分析幾萬個樣本，其他研究者怎麼複現？我真不知道這種科研的意義到底在哪裡。」

他認為，「要依法懲罰那些騙取國家資源的行為。我去一些地方參加評審，很多專案都是吹出來的，好像是一層層地都套在吹出來的『藍圖』裡。很多都是為了數位而數位，為了拿到那筆錢，只能是編數字。其實很多人都知道問題所在，但不知道從何下手進行改革，因為真的是利益盤根錯節。」

張宏表示，他並不反對大型計畫，而是反對那些金錢與人力嚴重膨脹、唯一目標只是製造吸睛論文的專案。這類計畫往往追逐表面上的新理論、新體系和新名詞，實際上卻是一種自吹自擂的虛假繁榮，「這會禍國殃民，會對科技政策的制定者產生錯誤導向。」

