高市早苗︰與川普有互信 隨時可通話 盼盡快再會晤

美國總統川普（美聯社檔案照）

「堆積如山的事情」須完成 不會解散眾院

日本臨時國會十七日閉幕，首相高市早苗提出包括物價高漲對策在內的十八．三兆圓（約三．六四兆台幣）追加預算案順利過關。她在傍晚召開記者會說明成果，露出「鬆了一口氣」的笑容，對於近期是否解散眾議院，高市以「還有堆積如山的事情必須完成，根本沒有時間去考慮解散的問題」，明確予以否認。

台灣有事發言未改變日本立場 續向中說明

對於日中關係惡化，高市表示，中國是重要的鄰國，有必要建立具建設性且穩定的關係，但日中之間也存在包括經濟安全在內等安全保障層面的疑慮事項。她強調，日本將坦率地持續對話，全面推動戰略互惠關係，正因為日中之間存在懸而未決的問題與課題，彼此的溝通才顯得重要，「對話大門始終敞開」。

請繼續往下閱讀...

至於「台灣有事」相關發言，高市再次強調，關於「存亡危機事態」的答詢，並未改變日本政府一貫立場，將在各個層級，向中國及國際社會耐心說明。

在日美同盟方面，高市表示，透過美國總統川普訪日以及電話會談，雙方已建立隨時可以通話的信賴關係。她還表示，希望盡快與川普再次會晤。

高市上任後強調「負責任的積極財政」政策，本次臨時國會通過十八．三兆圓追加預算案，屬於「非常大規模」的追加預算，也是自新冠肺炎（COVID-19）疫情以來最大的一次，明顯高於前一年的十三．九兆圓。

明年防衛預算 規劃1.82兆創新高 將建無人機沿岸防禦系統

高市表示，自就任以來，始終將因應物價上漲列為最優先事項，如今終於能以追加預算案成立的形式，初步履行對國民的承諾，讓政府實現「強勁經濟」和「強有力的外交和安全保障」的目標，有了明確方向。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府規劃在下個財政年度提出超過九兆日圓（約一‧八二兆台幣）的歷來最大防衛預算案，以強化日本的防衛能力，包括建立以無人機為核心的沿岸防禦系統，以及提升反擊能力。

根據現行的防衛力整備計畫，日本政府預計在二〇二三至二七財政年度期間，在防衛相關支出上合計投入約四十三兆日圓（約八‧七兆台幣）。在與財務省協商後，防衛省目前已進入彙整二〇二六財年預算案的最後階段，內容也涵蓋駐日美軍重整相關經費。

359億買反艦飛彈 324億研發次世代戰機

防衛省計畫強化「離岸防衛能力」，在敵方武器射程之外，對目標實施打擊。預算案中，約十一‧四億美元（約三五九億台幣）將用於採購國產升級型12式反艦飛彈，約一‧九四億美元（約六十一億台幣）將投入採購難以被偵測與攔截的高超音速武器。此外，約十‧三億美元（約三二四億台幣）將用於研發次世代戰機。預算還包括沿岸防禦系統「SHIELD」的相關支出，將部署無人載具，所需經費仍在最後評估階段。另有約六四六萬美元（約兩億台幣）將用於無人機飛行測試，以驗證其應對日本領空遭侵入時的能力。

日本首相高市早苗17日表示，她與美國總統川普已建立隨時可以通話的信賴關係，希望兩人盡快再會晤。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法