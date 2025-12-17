遺憾黎智英被定罪 川普：曾請習近平考慮放人

香港壹傳媒創辦人黎智英觸犯「港區國安法」遭定罪，美國總統川普對此表示遺憾，並透露曾請求中國國家主席習近平考慮釋放黎智英。（美聯社檔案照）

眾所矚目的香港「壹傳媒」創辦人黎智英觸犯「港區國安法」一案，香港法院十五日裁決一項「串謀發布煽動刊物罪」、兩項「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪」等三項罪名全部成立，最快明年初宣布刑期，可能面臨終身監禁。曾宣示將「盡其所能」拯救黎智英的美國總統川普對此表示遺憾，並透露曾請求中國國家主席習近平考慮釋放黎智英。

川普十五日在白宮表示，由於黎智英年事已高，身體狀況不佳，「因此我提出這個要求，我們就靜觀事態發展」。川普並未提及何時向習近平提出這項請求，兩人八月通電話時，川普當時也提及向習近平關切黎智英案。另據「路透」報導，十月在南韓釜山舉行的美中領袖峰會期間，川普也呼籲習近平釋放黎智英。兩人最近一次談話是在十一月，但不清楚是否談論黎案。

川普並未批評港府或中共當局，但國務卿魯比歐發表聲明，譴責黎智英遭定罪反映北京對尋求保護言論自由及其他基本權利者的壓迫行徑，而且黎智英的健康狀況在超過一八〇〇天的關押期間嚴重惡化，敦促基於人道理由釋放黎智英。

紐約時報、華盛頓郵報和華爾街日報等美國三大報，十五日均發表社論指出，川普和英國首相施凱爾都計畫訪問中國，應趁機要求習近平釋放黎智英。

黎智英女兒黎采接受「美聯社」訪問時表示，五年的單獨監禁對黎智英的健康造成惡劣後果，患有背痛、腰痛、心悸、糖尿病等問題，還有指甲變色脫落、牙齒腐蝕，以及視力、聽力弱化等狀況。

由於黎智英具英國公民身分，英國政府為此召見中國大使鄭澤光，以「最強烈措辭」傳達英方立場，但鄭澤光也就英方評論黎智英案裁決提出嚴正交涉。英國首相施凱爾發言人威爾斯（Tom Wells）表示，將持續呼籲立即釋放黎智英。

民進黨：相信習近平 恐讓台灣淪威權修羅場

民進黨中國部十六日強烈譴責並呼籲中共與港府應立即釋放黎智英、停止迫害言論與新聞自由，呼籲任何對「與中共和談能換來和平」抱有幻想的人，都應徹底清醒，國際與台灣社會都不該「相信習近平」、抱持任何錯誤的幻想，否則只會讓台灣成為繼香港之後的下一座「威權修羅場」。

