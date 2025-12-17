日安保設施周邊不動產 地主近半是中資

日本政府公布2024年度安保等重要設施周邊土地調查，外國人或外國法人取得土地與建物的案件，共計達3498件，中國以1674件居首，占比接近五成。（彭博檔案照）

日本政府十六日公布二〇二四年度安保等重要設施周邊土地調查，外國人或外國法人取得土地與建物的案件，共計達三四九八件，中國以一六七四件居首，占比接近五成；其後依序為台灣四一四件、南韓三七八件、美國二一一件。

強化國土保安

明年起移轉申報須登記國籍

內閣府表示，外國人取得的不動產多為公寓或大廈。在首都圈地區，以中國人為主的投資購買行為已受到關注，但目前並未發現妨礙重要設施功能的案例。

為掌握外國人取得不動產的實際狀況，日本法務大臣平口洋表示，政府計畫從明年起推動新方針，強制要求在辦理不動產所有權移轉登記等申報手續時，必須登記國籍，並透過護照等證件進行確認。無論取得目的為何，只要是居住在海外人士取得日本不動產，都將要求申報國籍。

日本為加強國土保安，在二〇二二年度實施「土地利用規制法」，將自衛隊基地、海上保安廳設施、核電廠等「重要設施」的周邊，以及國境離島等，依其安全重要性指定為「注視區域」或「特別注視區域」，政府可對這些區域的土地和建物買賣和利用情形進行調查，或要求在買賣前進行申報。

去年底首次公布的調查區域較小，外國買主取得土地或建物的案件僅三七一件，這次調查的區域擴大到五八三個，件數也增為七倍的三四九八件。不過，在這兩次調查之中，中國買主的平均占比都是五成上下。

依都道府縣別統計，東京都以一五五八件居冠。較為集中的地區包括陸上自衛隊衛生學校、防衛裝備廳艦艇裝備研究所，以及新山王美軍中心（New Sanno U.S. Army Center）周邊。

另外，日本政府也首度針對外國人經地方自治體許可等程序抽取地下水的情況，進行全國性調查，顯示在十二個自治體中，共有四十九件案例，主要用途包括生活用水、回收業、融雪、酒類製造等，目前尚未發現有地下水枯竭或與居民發生糾紛的情況，但政府將檢討相關制度，以便更詳細掌握外國人或外國企業使用地下水的實際狀況。

