日防相曬飛官手套 致敬自衛官冷靜應對共機雷達照射

日本航空自衛隊戰機在本月初，遭中國「遼寧號」航空母艦艦載機間歇性雷達照射長達卅分鐘。日本防衛大臣小泉進次郎十六日在社群平台X，秀出一只飛行員使用的手套，上面寫著「冷靜」、「嚴格」（嚴謹），除強調共軍挑釁的本質，也向承受重大壓力的自衛官表示敬意。

防衛省統合幕僚監部日前指出，遼寧號六日上午通過沖繩本島與宮古島間海域後，當天下午在沖大東島西方約二七〇公里海域，艦載殲-15戰機向正在執行領空侵犯應對任務的日本F-15戰機，進行雷達照射，引發日方強烈不滿。

小泉發佈的手套，是由自衛隊統合幕僚長內倉浩昭提供。內倉在十一日召開記者會時，提到自己也曾執行過因應領空侵犯的任務，他以麥克筆在手套上寫下「冷靜嚴格」四字，每次升空前都會看著這四個字調整心情。內倉表示，自己從未遭受長達卅分鐘、且以間歇性方式進行的雷達照射，他可以理解執勤的隊員承受極大壓力。

小泉表示，在長達卅分鐘遭到雷達照射的情況下，自衛官始終秉持「冷靜」、「嚴格」的態度，沉著地完成任務，讓他深感驕傲。小泉強調，此次事件的本質在於，長達卅分鐘的雷達照射是以間歇方式持續進行。日方不會被試圖轉移焦點的說法所左右，將持續以冷靜、嚴謹的態度加以應對。

監控中國機艦

沖繩離島將部署雷達部隊

共同社報導，防衛省沖繩防衛局與沖繩縣北大東村（北大東島）十五日就村有地簽訂租賃合約，在當地部署航空自衛隊的移動式警戒管制雷達部隊，對經由沖繩本島與宮古島間進入太平洋的中國航艦與軍機，增強監視能力，預計二〇二六年元旦過後動工進行場地整備。北大東島位於沖繩本島以東約三一〇公里處。

