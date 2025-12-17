日相重申立場 拒撤台灣有事發言

日本首相高市早苗在國會答詢時，仍不接受在野黨議員再次要求她撤回「台灣有事」發言。（法新社檔案照）

日本首相高市早苗十六日在國會答詢時，被問及「存亡危機事態」要件中，所指的「與日本關係密切的其他國家」，是否包括台灣在內？她表示，「並非事先特定，而是須依個別、具體狀況來判斷」。而對於在野黨議員再次要求她撤回「台灣有事」發言，高市並未接受。

高市上月初在國會答詢時提及「台灣有事可能構成存亡危機事態」，引發中國強烈反彈，並對日本持續施壓，不斷要求撤回發言。日本媒體的多項民調均顯示，認為高市發言適當的民眾仍居多數，但日本共產黨和立憲民主黨等在野黨的多名議員，仍再三要求高市撤回發言。

中國外交部發言人郭嘉昆十六日在例行記者會上，再次要求高市撤回發言，而立憲民主黨團所屬參議員廣田一，也在參議院預算委員會上重提「台灣有事」答詢，並要求高市撤回。

然而，高市僅再次強調，關於何種事態符合存亡危機事態，政府已多次明確答覆，將依實際發生的事態，根據個別、具體情況，綜合所有資訊加以判斷。政府的立場是一貫的，並未接受廣田撤回發言的要求。

廣田進一步質詢，存亡危機事態要件中所稱的「與我國關係密切的其他國家」，是否包括台灣。對此，高市表示，除同盟國的美國之外，實際上符合者可能性相當有限；至於台灣是否符合，她表示「並非事先特定，而是須依個別、具體狀況判斷」。

中方在聯合國安理會又扯高市言論 日方反批離題

與此同時，中國仍持續在聯合國針對高市的發言「告洋狀」。中國駐聯合國大使傅聰在十五日的安理會會議上批評日本，與日本駐聯合國大使山崎和之爆發激烈交鋒。

讀賣新聞報導，傅聰指控高市的發言「對亞洲及世界和平帶來嚴重風險，不能允許軍國主義死灰復燃」，並要求日方撤回。山崎則強調，日本以「專守防衛」為基本方針，中方的指摘並不正確，並強調「意見分歧應透過對話加以解決」。

安理會的議程原本是對下一任秘書長的角色進行討論，傅聰卻突然離題，對日本展開批評。山崎認為，傅聰的舉動「有損於關於聯合國未來的討論，並不恰當」。

報導指出，中國在十一月中聯合國大會也曾不顧會議主題，主張高市的答詢內容「極為危險」，並要求撤回發言。後來又兩度致函聯合國秘書長古特瑞斯，聲稱「日本正在推進重新武裝」，呼籲所有會員國提高警惕。對此，日方均以「日本在戰後始終一貫為國際社會的和平與繁榮做出貢獻」進行反駁，並呼籲以對話方式冷靜應對。

