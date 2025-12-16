智利變天 極右派卡斯特當選總統

智利總統大選決選結果14日出爐，兩度敗選的59歲極端保守派候選人卡斯特，以近6成選票勝出。（法新社）

智利總統大選決選結果十四日出爐，兩度敗選的五十九歲極端保守派候選人卡斯特（Jose Antonio Kast），以近六成選票勝出，被視為是該國一九九〇年在位十六年的獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）下台卅五年後，最明顯右傾的政府，也是繼玻利維亞、薩爾瓦多和厄瓜多之後，拉丁美洲右派復甦重掌政權的最新戰績。

拉美持續向右轉

在美國總統川普掀起的全球保守勢力浪潮下，主打鐵腕鎮壓犯罪、驅逐超過卅萬非法移民、關閉北部邊境並復興經濟的卡斯特，以五十八％得票率大勝由中左派聯合政府推派的勞動部長賈拉（Jeannette Jara）的四十二％。

曾是拉丁美洲最安全國家之一的智利，近年陷入新冠肺炎（Covid-19）疫情衝擊、暴力社會抗爭和境外犯罪集團流入等問題。卡斯特在勝選演說中宣告，「智利需要秩序，在街頭、國家和當前喪失的優先事項中皆是如此」。他強調，與對手的得票差距意味著獲得人民的廣泛授權及重大的責任。

育有九個子女的卡斯特是虔誠天主教徒，父親是德國出生的納粹註冊黨員。他奉行的道德保守主義，包括堅決反對同性婚姻和墮胎。卡斯特向支持者表示，他將從薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）及其建造可容納四萬名囚犯的巨型監獄「反恐怖主義監禁中心」（CECOT）汲取靈感，以及擴大軍警權力，並加強保障執法人員動用武力權限。

經濟政策上，卡斯特承諾透過精簡公部門及調整公職薪資，在不必犧牲社會福利情況下節省六十億美元支出，以及降低企業稅和斷絕官僚文化，誓言讓智利重返一九九〇年代經濟快速成長的黃金時代。然而，卡斯特的「智利共和黨」（PRCh）在國會參、眾兩院皆未掌握多數席次，勢必得和傳統中右派勢力協商。

