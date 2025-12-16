澳洲猶太節慶恐攻 槍手疑與伊斯蘭國有關

澳洲雪梨知名觀光景點邦代海灘14日發生澳洲近30年來最嚴重的槍擊事件，造成至少15人喪生、超過40人受傷。澳洲總理艾班尼斯宣布全國降半旗致哀。圖為民眾15日在槍擊事件現場獻花哀悼。（路透）

增至15死40傷

澳洲雪梨知名觀光景點邦代海灘（Bondi Beach）十四日發生澳洲近卅年來最嚴重的槍擊事件，造成至少十五人喪生、超過四十人受傷。澳洲官方十五日指出，槍手是一對五十歲和廿四歲的父子檔，鎖定當天傍晚參與猶太節日「光明節」（Hanukkah）的民眾，認定其犯行是「對猶太社群散播恐懼的恐怖攻擊」。

警方指出，槍手父子當天駕車從雪梨西部郊區前往邦代海灘，選定居高臨下的海灘木橋，各持一把長管槍械朝灘上民眾開槍，死者包括一名年僅十歲的女童。犯案約十分鐘後，大批警力趕到現場制伏兩人，父親當場遭擊斃，兒子傷重送醫。警方在現場還查獲三枚自製爆裂物，所幸並未造成危害。

澳洲內政部長伯克（Tony Burke）透露，被當地媒體稱為「沙吉德‧阿克拉姆」（Sajid Akram）的槍手父親，於一九九八年持學生簽證進入澳洲，後與當地女性結婚而取得永久居留身分，持有六張長管武器證照以及十年武器許可，也是一名槍枝俱樂部成員。兒子納維德（Naveed Akram）則是澳洲出生公民，曾在二〇一九年遭澳洲情報安全組織（ASIO）鎖定。

基於公布槍手身分可能引發報復循環的考量，警方不願回應有關槍手宗教信仰及意識形態動機等問題。據澳洲廣播公司（ABC）報導，父子倆可能與伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」（IS）有關。

英勇攤商奪槍 救生員彈雨下搶救兒童

槍擊發生之際，大批民眾驚惶逃離，但也有英勇事蹟傳出。經營蔬果店的四十三歲敘利亞裔男子阿邁德（Ahmed Al Ahmed），與一名槍手扭打，從對方手中奪下槍枝；一隊救生員不顧自身安危，在槍手仍在開火時衝往遊戲區，將兒童帶往安全處。

澳洲政府擬加強槍枝管制

澳洲總理艾班尼斯痛批，「我們昨天目睹一起純粹邪惡、反猶太和恐怖主義行動發生在我們的海灘上」，宣布將全國降半旗致哀，並宣示政府已準備採取一切必要行動，包括加強槍枝管制法規。雪梨所在的新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）也表示，考慮召回州議會加速推動新的槍枝法規議程。

澳洲是全球槍械謀殺率最低國家之一，但智庫統計，過去廿年來澳洲的合法擁槍數量穩定上升，當前達到四百萬枝。

澳洲史上最嚴重的槍擊事件，為發生於一九九六年四月廿八日的「阿瑟港大屠殺」，槍手持自動步槍殺害卅五人，迫使當局對槍枝管制實施全面性改革，包括實施購回計畫，從持有人手中回收超過六十五萬枝後來被認定為非法的武器。

