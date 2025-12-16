美烏柏林會談》澤倫斯基：盼美歐日提供安全保障 交換放棄加入北約

烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普特使魏科夫等人，14日在德國總理梅爾茨主持下，於柏林舉行長達5個小時的會談，商討結束烏俄兩國近四年的戰事。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普特使魏科夫等人，十四日在德國總理梅爾茨主持下，於柏林舉行長達五個小時的會談，商討結束烏俄兩國近四年的戰事。據透露，澤倫斯基在會中表示，願意放棄烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的願望，但希望獲得美歐日等國具法律約束力的安全保障。

澤倫斯基在會談前表示，如果西方國家提供安全保障，他願意放棄烏克蘭加入北約的目標。此舉對烏克蘭而言被視為重大轉變，因為基輔一直設法加入北約，以抵禦俄羅斯的攻擊，憲法也包含加入北約的訴求。澤倫斯基將放棄加入北約描述為妥協，「烏克蘭從一開始就希望加入北約，這是真正的安全保障，但美國和歐洲的一些夥伴並不支持這個方向」。

請繼續往下閱讀...

然而，澤倫斯基強調，若能獲得來自美國、歐洲、加拿大和日本等其他國家具有法律約束力的安全保障，作用類似於北約第五條的共同防禦承諾，應可「防止俄國再次發動侵略」。俄國總統普廷一再要求烏克蘭放棄加入北約，這也是對烏國發動戰爭的目標之一，並希望西方主要大國做出北約不向東擴張的「書面」承諾。

重申拒絕自烏東撤軍

在十四日會談結束後，魏科夫在社群平台Ｘ發文表示，他和川普女婿庫希納與澤倫斯基會面，並稱會談「取得極大進展」，「雙方代表就廿點和平計畫、經濟議程等進行深入討論」。不過，知情人士透露，澤倫斯基一再拒絕有關烏國從東部頓內茨克州撤軍的要求，堅持烏俄必須在現有接觸線沿線停火。

十五日在柏林的第二天會談，核心議題將是西方盟國對烏克蘭的安全保障，預計有約十位歐洲領袖及北約秘書長呂特、歐盟執委會主席馮德萊恩共同出席。歐盟成員國外交部長同日也在布魯塞爾舉行的會議上討論烏克蘭問題。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，如果烏克蘭加入北約已不可能，就必須檢視有哪些可行的安全保障，「不能只是紙上談兵或空頭支票，必須是真正的軍隊和能力，才能讓烏克蘭有能力自衛」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法