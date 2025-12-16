重申立場 日相高市：盼和平方式解決台灣議題

中國外交部15日宣布對獲行政院聘為政務顧問的日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂採取「反制措施」，包括凍結其在中國境內的各類財產、不准入境等。（資料照，記者塗建榮攝）

日本首相高市早苗十五日在參議院答詢時，再次就台灣議題重申，「期待能以和平方式解決，這是我國一貫的立場。」

高市上月在國會答詢時提及「台灣有事可能構成日本存亡危機」，引發中國反彈。曾公開要求高市撤回發言的日本共產黨參議員山添拓，十五日在參院預算委員會中再次對台灣議題提出質詢。

山添表示，二〇〇八年的「日中共同聲明」中，雙方也同意「日中互不構成威脅」。他據此質詢高市，在台灣議題上，日本若進行軍事介入，是否違反至今為止的日中之間合意的立場？高市表示，期待台灣相關問題能透過對話以和平方式解決，這是日本一貫的立場。

高市的「台灣有事」發言引發中國強烈不滿，接連採取報復措施，包括預料不會再新借大貓熊給日方，東京都上野動物園飼養的龍鳳胎大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」，將在明年一月歸還中國，但高市政府迄今仍拒絕撤回相關發言。

前自衛隊高層、我政院顧問岩崎茂遭中國制裁 日：深感遺憾

與此同時，今年三月獲邀出任我國行政院顧問的日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂，十五日遭中國外交部列入制裁名單。日本政府發言人木原稔在例行記者會對此深表遺憾，並批評中國的不當制裁，似乎試圖藉威嚇方式，對待持有不同立場與看法的人士。

現年七十二歲的岩崎茂歷任航空自衛隊幕僚長，二〇一二年至一四年間擔任統合幕僚長，相當於參謀總長。退役後，曾任防衛大臣政策參與顧問，並於二〇二三年獲頒瑞寶大綬章，在日本軍界、政界與經濟界擁有廣泛人脈與影響力。

岩崎茂今年三月出任台灣行政院政務顧問，成為首位擔任該職務的前自衛隊退役將官，有助於增進台日安全合作關係。岩崎上任後，中方即不斷向日方提出抗議。

中國外交部指控岩崎，公然勾結台獨分裂勢力，嚴重違背一個中國原則和中日四項政治文件精神，嚴重干涉中國內政、損害中國主權和領土完整。中方決定依「反外國制裁法」，對岩崎採取「反制措施」，包括凍結在中國財產，禁止入境中國、港澳等。

中國今年九月也曾對日本維新會參議員石平做出相同制裁，石平出身於中國，已歸化日本，長年以來批判中共政權不遺餘力。

外交部：跨國鎮壓不符國際法

我國外交部發言人蕭光偉則說，兩岸互不隸屬是客觀現狀，中國對台灣人民及其他國家公民在台灣或第三地參與政治、公共事務及民主活動，不具管轄權；中國對他國人民進行跨國鎮壓或干預，不符國際法精神及國際人權規範。

