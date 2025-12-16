黎智英被判罪》陸委會轟港府：惡法迫害民主人士 箝制新聞自由

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立，他的兒子黎崇恩呼籲英國政府採取更多行動，協助黎智英獲釋。（歐新社）

香港壹傳媒創辦人黎智英遭中共以「港版國安法」定罪，香港西九龍法院昨日宣判，「串謀勾結外國勢力罪」與「串謀發布煽動刊物罪」等三罪全部成立。對此，陸委會昨日嚴厲譴責港府，痛批利用國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士。

陸委會指出，黎智英在「港版國安法」實施後，被控「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪，關押迄今長達五年，有違司法正義。國際社會及人權團體高度關切案件發展，多次呼籲停止迫害並釋放黎智英。如今他遭定罪，台灣與國際社會均感到極度痛心與失望。

請繼續往下閱讀...

陸委會表示，此次判決如同向世人宣示，香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞。港府一直強調向世界「說好香港故事」，但再多故事也無法掩蓋打壓言論自由、迫害民主人士的事實。陸委會呼籲中共與港府應立即釋放黎智英，並停止迫害打壓民主人士，還給港人「基本法」所承諾之自由權利。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）表示，黎智英是因新聞工作和他對民主的信念被判有罪，他從來都不應該被捕，應該被無條件釋放，與家人團聚。歐盟對外事務部（EEAS）表示深切遺憾，直指這項裁決象徵香港民主自由遭侵蝕，重申應立即無條件釋放黎智英。

黎兒子籲英政府採取行動助獲釋

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）在社群平台Ｘ發文表示，黎智英是因和平行使言論自由，而遭到中國和香港政府打壓，英方譴責出於政治動機的起訴和判罪，將繼續呼籲釋放黎智英。黎智英之子黎崇恩在倫敦召開記者會，呼籲倫敦當局採取更多行動，協助黎智英獲釋。

中國外交部發言人郭嘉昆對此聲稱，香港司法機關「依法履職盡責，維護法律權威，捍衛國家安全，合情合理合法，不容置喙」，有關國家「不得以任何形式干預香港司法，干涉中國內政」。香港特首李家超也對裁決表示歡迎，指其「維護了香港的核心價值」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法