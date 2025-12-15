玻利維亞轉親美 打破中國開採鋰礦壟斷地位

玻利維亞新政府正尋求與美國建立新的夥伴關係，並將制定新的法律與監管制度，打破中國在其自然資源、尤其是鋰礦開採方面的壟斷地位。圖為中國資助的蘇亞雷斯港煉鋼廠。（路透檔案照）

就在美國對委內瑞拉擴大施壓，試圖迫使委國總統馬杜羅下台之際，在歷經數十年的緊張對立後，玻利維亞正尋求與美國建立新的夥伴關係，並在重新調整其區域定位的同時，努力降低對中國的依賴。

福斯新聞頻道十三日獨家報導，該國親商的保守派總統巴斯（Rodrigo Paz）上月宣誓就職後，隨即推動外交轉向，遠離與中國及委內瑞拉的結盟，向西方國家靠攏。

玻國外交部長阿拉馬約（Fernando Aramayo）上週訪問華府期間表示，此行的目的之一就是簽署一項協議，恢復與以色列的外交關係，「我們正在尋求與美國建立一段長期關係，一段建立在我們所共享的價值與利益之上的關係，為了民主，也為了在南美洲建立一個新的聯盟。」許多玻利維亞人將目前的經濟困境，歸咎於過去的左翼執政。前任總統莫拉萊斯（Evo Morales）二〇〇六年至一九年執政期間，玻國政策急劇左轉，不僅將能源資源國有化，還指控前美國大使支持右翼陰謀，進而斷絕與華府的關係，並與中國、俄羅斯和古巴、委內瑞拉等拉美地區的左翼盟友合作。

五十八歲的巴斯贏得十月的總統決選，結束該國近廿年的社會主義統治，首要任務便是著手因應四十年來最嚴重的經濟危機。玻利維亞年通膨率突破廿％，燃料和美元嚴重短缺，民眾排隊等加油的畫面已成為日常生活的一部分。

巴斯在就職演說中強調，玻利維亞如今將對世界開放，「玻利維亞不會再被失敗的意識形態孤立，也不會再背對世界！」他上任後的首批外交作為之一，就是恢復與美國的大使級外交關係，結束長達十七年的斷交。

玻利維亞擁有龐大的鋰資源，長期吸引中國投資。阿拉馬約表示，玻利維亞將制定新的法律與監管制度，以吸引美國投資，打破中國在其自然資源、尤其是鋰礦開採的「壟斷」。

阿拉馬約強調，他「當然」認同美國對中國利用在拉丁美洲的投資，來獲取政治籌碼的擔憂，「我們希望分散投資組合，也希望引進真正負責任的投資人。」

