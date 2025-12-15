鎖定猶太人 澳洲雪梨海灘傳槍擊 至少12死

澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日下午發生重大槍擊事件，2名槍手擊斃至少11人，1名槍手亡。由於當地正舉行猶太節日「光明節」慶祝活動，據信槍手行凶對象鎖定猶太人。（法新社）

澳洲雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）十四日下午發生重大槍擊事件，警方證實至少十二人喪命、廿九人受傷，死者包括一名槍手、警察及兒童，另一名槍手中槍後被捕，生命垂危。事發當時，當地正舉行猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動，據信行凶對象鎖定猶太人。

這起駭人聽聞的槍擊事件，發生在當地時間十四日下午約七時，網路上流傳的影片顯示，兩名身穿深色服飾的人士手持類似長槍物體，在一座天橋上開火。現場傳出多聲槍響，附近有民眾尖叫，亦聽到警車鳴笛聲。目擊者憶述，槍擊時間長約十分鐘，情況宛如人間煉獄。新南威爾斯州警察局長蘭尼恩（Mal Lanyon）將這起致命事件指為「恐怖攻擊」，並指警方還在一輛與槍手有關的汽車內，發現一枚「簡易爆炸裝置」。

警方證實至少十二人身亡，包括一名槍手；傷者中包括另一名槍手及兩名警員。其中一名槍手被證實為廿四歲的雪梨居民阿克拉姆（Naveed Akram），警方正搜查其住所。現場民眾拍攝的影片顯示，兩名槍手約開至少十二槍，多人被擊中倒地。兩名凶嫌被隨後趕到的警方壓制，現場留下多枚子彈及行凶使用的散彈槍。

卅二歲的墨爾本居民莫蘭（Lachlan Moran ）告訴「美聯社」，事發當時他正在附近等家人，突然聽到槍聲，他拔腿就跑，「我聽到幾聲槍響後嚇壞了，開始狂奔」。槍聲續持續約五分鐘，「大家都丟下手裡的東西到處亂跑，有人在哭，場面太可怕了」。

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）表示，事件發生在光明節第一天，目標是雪梨的猶太社區。澳洲總理艾班尼斯稱此事「令人震驚且痛心」，並向猶太族群強調，坎培拉當局將竭盡所能確保他們的安全。歐盟執委會主席馮德萊恩譴責這起針對猶太社區的「駭人聽聞暴行」，歐洲與澳洲及世界各地的猶太社群團結一致。

以色列痛批澳洲助長反猶主義

以色列總統赫佐格痛批這起極其殘忍的襲擊，呼籲澳洲當局對抗「正在困擾澳洲社會的巨大反猶太主義浪潮」。以國總理納坦雅胡、外交部長薩爾和國家安全部長班吉維爾均指責澳洲政府承認巴勒斯坦國，賦予針對猶太人的恐怖主義合法性。

