以色列 狙殺哈瑪斯高階指揮官

以色列十三日在加薩市擊斃「哈瑪斯」高階指揮官薩伊德，為十月以哈停火以來，以軍針對哈瑪斯最重大暗殺行動。（路透）

雙方互控違反協議 10月停火以來最重大暗殺行動

以色列國防軍十三日發布聲明指出，以軍當天在加薩市成功擊斃巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」高階指揮官薩伊德（Raed Saed），為十月以哈停火以來，以軍針對哈瑪斯高層的最重大暗殺行動。哈瑪斯則警告，此舉威脅到停火協議的有效性。

以色列稱 薩伊德重建哈瑪斯軍力

以軍指出，薩伊德是哈瑪斯領導層核心人物，是武裝部隊的第二把交椅，並參與策劃二〇二三年十月七日針對以色列的襲擊，近幾個月還協助重建該組織的武器生產網絡，他的死亡將嚴重削弱哈瑪斯重新武裝的能力。一名以軍官員提到，薩伊德近期致力重建哈瑪斯軍力和武器生產能力，顯然違反停火協議。「以色列時報」報導，薩伊德曾多次躲過以色列暗殺，包括去年三月以軍突襲加薩市西法醫院時，薩伊德即成功逃脫。

以色列總理納坦雅胡和國防部長卡茲表示，擊殺薩伊德是為了回應哈瑪斯十三日一早發動攻擊，導致兩名以軍士兵受傷。據了解，這兩名士兵當時在加薩南部執行清除哈瑪斯佈設軍事基礎設施的任務，卻遭爆炸裝置炸傷。以軍隨後出動無人機襲擊加薩沿海公路一輛民用汽車，造成五人死亡及廿五人受傷。

哈瑪斯停火談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）在電視談話中證實，薩伊德在以軍空襲中喪生，並指控以方持續違反停火協議，包括針對薩伊德的暗殺，都威脅到停火協議的有效性，呼籲調解國和擔保國負起相應責任，尤其是美國政府和總統川普，敦促以色列尊重並遵守停火協議。

國際穩定部隊 最快下月部署

與此同時，「路透」引述兩名美國官員說法報導，獲聯合國安理會授權的國際穩定部隊，最快下個月就會部署加薩走廊，美國中央司令部本月十六日將在卡達首都杜哈與夥伴國開會商討相關計畫，預計將有逾廿五國代表出席，討論指揮結構等問題，目前考慮以一名美軍二星將領為首，但尚未最終定案。該部隊將部署在以色列控制區，且不會與哈瑪斯作戰，美方正在擬定部隊規模、組成、營舍、訓練和行動準則等細節。

印尼國防部發言人西萊特（Rico Sirait）率先表示，已準備好向加薩部署多達兩萬名士兵，負責醫療和建設相關任務。

國際穩定部隊是川普加薩和平計畫第二階段的關鍵要素。根據該計畫，隨著國際穩定部隊控制局面，以軍將根據非軍事化相關標準和時間表逐步撤離。美國駐聯合國大使瓦爾茲指出，安理會授權已國際穩定部隊以一切必要手段，包括武力，實現加薩走廊非軍事化。

