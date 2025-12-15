成立逾30年 香港民主黨表決通過解散

香港民主黨十四日召開特別會員大會，正式表決通過解散和清算，即日起結束運作，為超過卅年的政治行動劃下句點。（法新社）

象徵中國透過國安整肅 終結香港僅存自由派聲音

在香港政治氣氛日趨緊繃的情況下，香港歷史最悠久的民主派政黨民主黨，十四日召開特別會員大會，正式表決通過解散和清算，即日起結束運作，為超過卅年的政治行動劃下句點，香港昔日多元政治版圖的時代正式終結。黨主席羅健熙在會後表明，沒有任何重組和再組織團體的想法。

民主黨在一九九四年由「香港民主同盟」與「匯點」合併而成，曾為立法會第一大黨，創黨基本信念是支持香港回歸中國及落實「一國兩制」。二〇一九年該黨積極參與反對修訂「逃犯條例」的街頭抗爭（「反送中」運動），二〇二一年多名成員因參與民主派「初選」，被控串謀顛覆國家政權罪而遭判刑。

今年二月，民主黨宣布啟動解散程序，四月召開特別會員大會，正式通過授權中央委員會處理解散事宜。民主黨解散的表決，發生在香港舉行「愛國者治港」立法會選舉的一週之後，也是在壹傳媒創辦人黎智英即將迎來具指標意義的國安案件裁決的前一天。路透報導，民主黨解散象徵中國透過國安整肅行動，對香港僅存自由派聲音持續施壓的最終結果。

綜合香港媒體報導，羅健熙在特別會員大會後與多名黨員共同召開記者會，透露表決清算時共有一二一人投票，一一七票贊成，沒有反對票，但有四票棄權，支持率約九十七％。民主黨以有限公司方式註冊，根據黨章及公司條例，任何特別決議須獲相關會議至少七十五％出席者投票支持，才可通過。羅健熙表示，民主黨懷着不捨心情做出解散決定，清算期間估計約一年，若有剩餘資產，將捐贈給香港工業傷亡權益會。

高層曾被警告不解散恐逮捕

民主黨被視為溫和反對黨，數十年來持續推動以普選方式選出香港特首，知名成員包括被稱為「香港民主之父」的李柱銘、曾領導六四天安門廣場事件悼念活動的何俊仁，以及由記者轉為政治行動者的劉慧卿。民主黨高層此前曾向路透透露，他們曾遭中國官員或中間人接觸，並被告知若不解散，將面臨嚴重後果，包括可能遭到逮捕。北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）並未立即回應置評請求。

中國政府於二〇二一年改革香港選舉制度，只允許經審查後認定為「愛國者」的人士參選公職，將民主黨邊緣化。民主黨前主席劉慧卿對表決結果表示遺憾，「一個為香港做出這麼多貢獻的組織，為什麼必須以這樣的方式結束？我覺得這非常有問題。」「我們從來沒有真正實現民主，也從未有機會選出我們的政府…我們希望（一國兩制）不會不斷縮小，也希望不會有愈來愈多的人被捕。」

