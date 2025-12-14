為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普才說重啟停火 泰柬隔天續駁火

    2025/12/14 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    泰國空軍13日出動戰機，炸斷柬國境內軍事運輸要道之一的柴春尼亞橋。（法新社）

    泰國空軍13日出動戰機，炸斷柬國境內軍事運輸要道之一的柴春尼亞橋。（法新社）

    柬埔寨十三日宣布關閉與泰國的所有邊境口岸，起因是泰國否認美國總統川普所稱的雙方已達成停火協議。泰柬近日的邊境戰火已導致兩國約五十萬人流離失所，一週來至少已有廿五人喪生，其中包括泰國國防部十三日證實的四名泰國士兵。

    川普十二日與泰國總理阿努廷及柬埔寨總理韓馬內通電後，宣布兩國同意重啟停火，「回到我與他們在馬來西亞偉大的首相安華協助下達成的原始和平協議」，強調兩國準備好維持和平，並與美國持續發展貿易。

    然而，泰國空軍十三日一早再次出動兩架F-16戰機赴達叻府邊境，轟炸柬國軍事運輸路線柴春尼亞橋與另一座橋樑。泰軍指觀察到柬國持續集結兵力，因此鎖定摧毀橋樑以切斷補給路線。柬軍也在同日上午使用BM-21多管火箭砲攻擊泰國邊境地區，造成泰國四名平民、六名軍人受傷。

    阿努廷強調，泰方將繼續採取軍事行動，直至確定國土與人民不再遭受任何危害與威脅。韓馬內同樣未提及停火，僅稱與川普和安華皆通過電話，並感謝二人為實現柬泰的持久和平所做出的持續努力。

    柬一度接受停火 泰否認

    柬國中文媒體「柬中時報」指出，韓馬內十三日稍晚宣布接受安華的停火倡議，泰柬雙方將自同日晚間十時起停火，但阿努廷隨即澄清並未與柬國達成任何停火協議，也導致柬國決定立即全面暫停所有柬泰邊境口岸的出入境活動。

    泰國外長希哈薩感謝川普關注局勢並盼和平，但指出其貼文「未能準確反映事實」，令泰方失望。他澄清，川普將泰柬邊境地雷爆炸稱為「意外」或「路邊炸彈事故」，實則為柬埔寨近期新埋設地雷所致，已發生七起，造成多名泰軍重傷。希哈薩強調，泰國的軍事行動屬「相稱且純粹防衛性」的回應。

    泰柬因長期邊界爭議，於八日再度爆發激烈衝突，為七月五天戰事以來最嚴重，也使川普十月底見證的停火協議破局。泰方稱迄今十四名士兵與七名平民喪生，並推估柬軍一六五人陣亡；柬埔寨未公布軍人傷亡，僅證實至少十一名平民死亡、七十六人受傷。

    13日在柬埔寨邊境一處難民營內，一名男童抱著補給品，與大批民眾等待當局發放援助物資。（路透）

    13日在柬埔寨邊境一處難民營內，一名男童抱著補給品，與大批民眾等待當局發放援助物資。（路透）

