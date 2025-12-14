雷達事件後 遼寧號艦載機起降260次

日前在太平洋海域進行演訓的中國航母遼寧號，據信12日已轉向西北看似正在返航。圖為2021年4月4日拍攝、正穿越日本沖繩附近的宮古海峽前往太平洋的遼寧號。（路透檔案照）

日本防衛省統合幕僚監部十二日表示，在太平洋進行軍事演習、日前捲入中日軍機之間的所謂「雷達事件」的中國航空母艦「遼寧號」，被發現已進入東海，看似正提前在返航；在此同時，遼寧號的艦載機從六日到十二日在太平洋軍演期間，起降多達二六〇次。

根據日本共同社，防衛省統合幕僚監部說，遼寧號六日從沖繩本島與宮古島之間南下赴前往太平洋，在反復進行起降訓練的同時向東航行，八日抵達沖之鳥島以北的海域，之後調整航向往西，經大東群島以南前往東海。

遼寧號提前返航 進入東海

十二日，「遼寧號」與飛彈驅逐艦等艦艇從沖繩本島與宮古島之間向西北方航行，駛離太平洋，可能已正在返航中。此一發展與日方稍早的估計有所出入。防衛省官員在本週稍早有一艘補給艦加入遼寧號編隊後曾表示，遼寧號戰鬥群可能會在該區停留達一個月。

六日遼寧號正航行於沖繩本島與宮古島之間時，其艦載機兩度以雷達照射緊急升空監視的日本自衛隊戰機；日方怒斥此舉是「危險行徑」並向中方提出抗議；中方堅稱是確保飛行安全的正常操作，反控日機擅入中方演訓區，惡人先告狀。

九日，中俄各兩架戰略轟炸機轟-6與圖-95無預警在日韓附近空域聯行巡航，並一度飛越日本四國附近海域上空，為中俄戰機首度被發現現身此空域。日本讀賣新聞十三日引述政府消息人士的話說，中俄轟炸機當時以朝向東京的罕見路徑飛行，據信是要藉此向日本傳達訊息，即可攜帶核彈頭飛彈的中國戰略轟炸機，能襲擊日本首都。

此外，統合幕僚監部十二日還說，從雷達事件的六日到發布共艦最新動向的十二日，遼寧號在太平洋海域共執行約二六〇次的艦載戰機與直升機的起降訓練。

