金正恩承認 援俄部隊執行致命任務

北韓領導人金正恩十二日迎接援俄工兵部隊返國，擁抱一名坐著輪椅的傷兵。（路透）

北韓領導人金正恩十二日透露，北韓派到俄羅斯支援俄軍對烏克蘭戰爭的部隊，曾在俄國庫斯克州執行掃雷任務，並且有人員死亡。這是金正恩罕見公開承認，支援俄國行動涉及致命任務。

北韓官方媒體「中央通信社」（KCNA）十三日報導，金正恩十二日在平壤舉行歡迎儀式，迎接從俄國返國的北韓第五二八工兵團，他發表談話，談到這支部隊「在掃雷的休息時間寫信回家鄉」，還提到這批部隊部署時間從八月開始，為期一二〇天，其間有九名工兵喪生。

金正恩向官兵表示，部隊「幾乎每天都在克服難以想像的心理和體力負擔」，讚揚部隊「在不到三個月內」，把大片危險區轉為安全地帶。官媒刊登的照片中，返國士兵中有人受傷、坐著輪椅，金正恩擁抱，也緊握著一名傷兵的手。

韓聯社十三日報導，平壤派出大約千名工兵部隊到庫斯克，協助俄國清除烏軍埋的地雷。之前北韓支援俄軍大約一萬五千名作戰部隊。

分析家指出，俄國給予北韓金融、軍事技術、糧食和能源援助交換北韓支援兵力，使北韓得以不受國際制裁影響，持續發展核武、飛彈計畫。北韓直到今年四月才首度證實，已部署部隊支援俄羅斯，並且有士兵陣亡。

