歐盟無限期凍結俄資產 助烏重建

烏克蘭民眾十二日在布魯塞爾舉行的歐盟經濟財政理事會（ECOFIN）場邊示威，要求動用俄國資產來捍衛烏克蘭。（歐新社）

親俄匈牙利總理抨「終結歐盟法治」

歐洲聯盟（EU）理事會主席柯斯塔（António Costa）十二日證實，在烏俄戰爭即將邁入第四年頭之際，歐盟領袖同意無限期凍結價值二一〇〇億歐元（約七．八兆台幣）的俄羅斯主權資產，為提供烏克蘭貸款和戰爭損害賠償踏出重要一步。

過去，歐盟對俄資產凍結每六個月需全體廿七國一致同意延長，使親俄的匈牙利與斯洛伐克有機會阻撓。此次則以「經濟緊急狀態」為由，啟動特殊程序改採「有效多數決」（至少十五國、代表六十五％以上人口），成功繞過兩國否決。匈牙利總理奧班抨擊此舉「終結歐盟法治」，指其「系統性強暴法律」以延續「無法取勝」的烏戰。

全球約凍結3千億美元

全球遭凍結的俄羅斯主權資產約三千億美元（二五七〇億歐元），其中二一〇〇億位於歐洲，絕大多數（一八五〇億歐元）存放於比利時的「歐洲清算銀行」（Euroclear）。俄央行已向莫斯科法院控告歐洲清算銀行，稱其非法行為損害俄方資金管理權；該銀行透露已在俄面臨逾百起訴訟。

歐盟十月提出「凍結資產直至俄停止侵略並賠償損失」方針，並擬向烏克蘭提供九百億歐元貸款。然而比利時憂心俄方報復，如沒收在俄資產或發動海量訴訟，一度擋下提案，要求其他成員國分擔風險。德國隨即承諾提供五百億歐元保障。

依照國際法，不得沒收國家主權資產，歐盟執委會因此推動避免沒收又能動用多達一六五〇億歐元俄羅斯凍結資產的計畫。按規劃，歐盟會向歐洲清算銀行借款，再以貸款形式資助烏克蘭，俄羅斯則維持資產的法定所有人身分。烏克蘭只有在俄羅斯為戰爭期間造成的重大損失支付賠款時，才必須償還貸款。

烏財政恐明年春季耗盡

鑑於烏克蘭財政恐在明年春季耗盡，歐盟成員國領袖已承諾在下週舉行的峰會，對二〇二六至二〇二七年烏克蘭的資金安排做出決議。歐盟官員評估，九〇〇億歐元貸款能夠滿足基輔未來兩年三分之二的財政需求，不足之處期望會有其他國際夥伴填補。

