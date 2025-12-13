兩度缺席會議 中共政委馬興瑞去向成謎

中共中央政治局委員馬興瑞接連缺席兩場重要官方會議，去向引發外界揣測。（美聯社檔案照）

中共中央領導機構「中央政治局」委員馬興瑞，被發現缺席近期兩場重要官方會議。在中國國家主席習近平大規模整肅的環境氛圍下，馬興瑞的下落和命運引發外界揣測。

中國經濟發展領域最高規格會議「中央經濟工作會議」十、十一日在北京進行，廿三名中央政治局委員中，包括習近平在內的廿二名全員到齊，唯獨從央視播放的會議畫面不見馬興瑞身影，加上他也缺席十一月廿八日舉行的第廿三次中央政治局集體學習會議，不免引發外界猜想。八日舉行的中央政治局會議則沒有公開畫面，無法得知馬興瑞是否出席。

雖然中國官員有時會因身體狀況或行程安排等因素缺席會議，但美國智庫亞洲協會研究員牛犇（Neil Thomas）向彭博表示，馬興瑞兩度缺席重要會議的情形「非常罕見」。

六十六歲的馬興瑞出身航太專業，一度被視為政治新星，曾任工業和信息化部副部長、國家航天局局長等職務。二〇一三年調往廣東，歷任省委副書記、政法委書記、廣東省長等。二二年出任新疆黨委書記，同年在中共「二十大」成為中共政治局委員。然而，馬興瑞七月才遭中共中央決定卸下新疆黨委書記一職，僅說明對他「另有任用」，但至今都未公布新職務或去向。海外中文媒體盛傳，馬興瑞因涉嫌在航太和國防領域貪污腐敗，正接受紀律部門的調查。

在十月召開的中共廿屆四中全會上，批准對前中央軍委副主席、中央政治局委員何衛東開除黨籍、罷免軍職的處分決定。彭博稱何衛東遭整肅後，已使得政治局成員縮減到二〇〇六年後最小規模。

