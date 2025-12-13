為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰柬衝突鋪路大選 泰總理提解散國會

    2025/12/13 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    泰國總理阿努廷十二日在向媒體宣布解散國會提前舉行大選時，雙手合十向內閣致意。（路透）

    泰國總理阿努廷十二日在向媒體宣布解散國會提前舉行大選時，雙手合十向內閣致意。（路透）

    值此泰國與柬埔寨邊境衝突再起之際，上台僅三個月的泰國總理阿努廷十二日解散國會眾議院，為明年二月初以前提前舉行大選鋪路。分析家指出，阿努廷盤算利用因邊境衝突而高漲的泰國民族主義情緒，來為其領導的「泰自豪黨」拉到更多選票。

    阿努廷十一日昨深夜提交解散眾院申請，並獲泰王瓦吉拉隆功批准，後經皇家公報發布於十二日生效。皇家公報說，阿努廷稱領導的少數派政府已無法保證政治穩定，唯有解散國會與重新大選，才是最佳解決之道。

    根據泰國憲法，眾院必須在解散後的四十五到六十天內、也就是明年二月初以前，舉行大選；阿努廷內閣在選前將以看守政府形式繼續執政。

    上台三個月 預定明年初大選

    今年九月，來自華裔富商家庭的阿努廷（中文名：陳錫堯）經眾院表決當選總理，成為泰國兩年來的第三位總理，接棒出身塔克辛政治家族、因不當處理泰柬邊境爭議而遭憲法法庭解職的前總理貝東塔。

    阿努廷上台任時曾承諾，會在明年一月底以前解散國會、三、四月重新舉行大選；而今之所以提前一個多月，泰媒直指與修憲草案十一日在國會遭封殺有關。阿努廷當初在最大反對黨「人民黨」的支持下得以上台執政，曾允諾推動「人民黨」尋求的修憲；豈料修憲草案十一日在國會參眾兩院聯席會議上闖關失敗，「人民黨」決定對阿努廷政府提出不信任動議，阿努廷當晚就向泰王申請解散國會。

    此外，利用泰柬衝突來衝高選票，可能也是原因。泰國烏汶府大學政治學者提提蓬就說，邊境衝突導致泰國民族主義高漲，這對阿努廷領導的泰自豪黨，「是解散國會的主要動機之一，因為時機很好」。泰國東北地區部分省份鄰近衝突地帶，向來是泰自豪黨的重要票倉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播