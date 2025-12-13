泰柬衝突鋪路大選 泰總理提解散國會

泰國總理阿努廷十二日在向媒體宣布解散國會提前舉行大選時，雙手合十向內閣致意。（路透）

值此泰國與柬埔寨邊境衝突再起之際，上台僅三個月的泰國總理阿努廷十二日解散國會眾議院，為明年二月初以前提前舉行大選鋪路。分析家指出，阿努廷盤算利用因邊境衝突而高漲的泰國民族主義情緒，來為其領導的「泰自豪黨」拉到更多選票。

阿努廷十一日昨深夜提交解散眾院申請，並獲泰王瓦吉拉隆功批准，後經皇家公報發布於十二日生效。皇家公報說，阿努廷稱領導的少數派政府已無法保證政治穩定，唯有解散國會與重新大選，才是最佳解決之道。

根據泰國憲法，眾院必須在解散後的四十五到六十天內、也就是明年二月初以前，舉行大選；阿努廷內閣在選前將以看守政府形式繼續執政。

上台三個月 預定明年初大選

今年九月，來自華裔富商家庭的阿努廷（中文名：陳錫堯）經眾院表決當選總理，成為泰國兩年來的第三位總理，接棒出身塔克辛政治家族、因不當處理泰柬邊境爭議而遭憲法法庭解職的前總理貝東塔。

阿努廷上台任時曾承諾，會在明年一月底以前解散國會、三、四月重新舉行大選；而今之所以提前一個多月，泰媒直指與修憲草案十一日在國會遭封殺有關。阿努廷當初在最大反對黨「人民黨」的支持下得以上台執政，曾允諾推動「人民黨」尋求的修憲；豈料修憲草案十一日在國會參眾兩院聯席會議上闖關失敗，「人民黨」決定對阿努廷政府提出不信任動議，阿努廷當晚就向泰王申請解散國會。

此外，利用泰柬衝突來衝高選票，可能也是原因。泰國烏汶府大學政治學者提提蓬就說，邊境衝突導致泰國民族主義高漲，這對阿努廷領導的泰自豪黨，「是解散國會的主要動機之一，因為時機很好」。泰國東北地區部分省份鄰近衝突地帶，向來是泰自豪黨的重要票倉。

