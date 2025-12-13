頓巴斯設自由經濟區 澤倫斯基喊公投

烏克蘭總統府公布的影像顯示，總統澤倫斯基十一日率領官員與美國官員就和平方案舉行視訊會談。（歐新社）

強調個人無權單方面放棄國土

烏克蘭總統澤倫斯基十一日表示，烏、美、俄三方終戰談判的核心爭議在於領土歸屬，特別是東部頓內茨克州與俄佔南部的札波羅熱核電廠。美方提議烏軍撤出頓內茨克，設立非軍事化的「自由經濟區」，但澤倫斯基強調，若烏軍撤出，俄軍也應同步撤離，且任何領土決定都需經烏克蘭人民公投，他個人無權單方面放棄國土。

烏軍撤出 俄軍也應同步撤離

俄方堅持要求烏克蘭從頓巴斯部分地區撤軍，目標實為掌控整個頓巴斯，澤倫斯基明確拒絕。他指出，美方建議的「自由經濟區」與俄方主張的「非軍事區」存在管轄權分歧—雙方對誰來治理該區域尚無共識。此外，札波羅熱核電廠的未來安排也是關鍵爭點，美國提議由烏俄共同管理。

根據美方規劃，俄軍可繼續駐守赫爾松與札波羅熱等州部分地區，凍結現有前線，但須從哈爾科夫、蘇米及第聶伯羅彼得羅夫斯克等州部分撤退。澤倫斯基反對烏軍單方面撤離頓內茨克，質問為何俄方不必對等後撤。

澤倫斯基透露，烏方已向美國提交修訂版廿點和平計畫，並強調最終方案取決於烏軍戰場表現。針對外傳川普設定耶誕節為接受和平計畫最後期限，他澄清華府未設嚴格的時間表。

不過，克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫十二日強硬回應，稱唯有在烏克蘭軍隊完全撤出頓巴斯後，才可能達成停火協議。據俄羅斯商人報引述，鄂夏柯夫說明，在未來和平方案下，俄烏很可能不會在頓巴斯地區部署任何正規軍，而是由俄羅斯國家近衛軍（Rosgvardiya）、警察等內部安全力量負責管理。路透報導，俄羅斯國家近衛軍是一支約四十萬人的準軍事部隊，自烏俄戰爭爆發初期便參與行動，其中包括來自車臣的精銳單位。二〇二三年俄國通過法律，允許國家近衛軍配備坦克、火砲等重型武器。

美特使持續與烏俄磋商

澤倫斯基當天也與美國國務卿魯比歐、戰爭部長赫格塞斯、特使魏科夫等人就安全保障進行建設性及深入的討論。白宮新聞秘書李威特證實，魏科夫仍在與烏俄磋商，若條件成熟，美國可能本週末派代表參與談判。但她坦言，川普已厭倦為會面而會面，同時對這場戰爭的雙方都極度失望，「他不想再談了，他想要的是行動」。

