為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    頓巴斯設自由經濟區 澤倫斯基喊公投

    2025/12/13 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    烏克蘭總統府公布的影像顯示，總統澤倫斯基十一日率領官員與美國官員就和平方案舉行視訊會談。（歐新社）

    烏克蘭總統府公布的影像顯示，總統澤倫斯基十一日率領官員與美國官員就和平方案舉行視訊會談。（歐新社）

    強調個人無權單方面放棄國土

    烏克蘭總統澤倫斯基十一日表示，烏、美、俄三方終戰談判的核心爭議在於領土歸屬，特別是東部頓內茨克州與俄佔南部的札波羅熱核電廠。美方提議烏軍撤出頓內茨克，設立非軍事化的「自由經濟區」，但澤倫斯基強調，若烏軍撤出，俄軍也應同步撤離，且任何領土決定都需經烏克蘭人民公投，他個人無權單方面放棄國土。

    烏軍撤出 俄軍也應同步撤離

    俄方堅持要求烏克蘭從頓巴斯部分地區撤軍，目標實為掌控整個頓巴斯，澤倫斯基明確拒絕。他指出，美方建議的「自由經濟區」與俄方主張的「非軍事區」存在管轄權分歧—雙方對誰來治理該區域尚無共識。此外，札波羅熱核電廠的未來安排也是關鍵爭點，美國提議由烏俄共同管理。

    根據美方規劃，俄軍可繼續駐守赫爾松與札波羅熱等州部分地區，凍結現有前線，但須從哈爾科夫、蘇米及第聶伯羅彼得羅夫斯克等州部分撤退。澤倫斯基反對烏軍單方面撤離頓內茨克，質問為何俄方不必對等後撤。

    澤倫斯基透露，烏方已向美國提交修訂版廿點和平計畫，並強調最終方案取決於烏軍戰場表現。針對外傳川普設定耶誕節為接受和平計畫最後期限，他澄清華府未設嚴格的時間表。

    不過，克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫十二日強硬回應，稱唯有在烏克蘭軍隊完全撤出頓巴斯後，才可能達成停火協議。據俄羅斯商人報引述，鄂夏柯夫說明，在未來和平方案下，俄烏很可能不會在頓巴斯地區部署任何正規軍，而是由俄羅斯國家近衛軍（Rosgvardiya）、警察等內部安全力量負責管理。路透報導，俄羅斯國家近衛軍是一支約四十萬人的準軍事部隊，自烏俄戰爭爆發初期便參與行動，其中包括來自車臣的精銳單位。二〇二三年俄國通過法律，允許國家近衛軍配備坦克、火砲等重型武器。

    美特使持續與烏俄磋商

    澤倫斯基當天也與美國國務卿魯比歐、戰爭部長赫格塞斯、特使魏科夫等人就安全保障進行建設性及深入的討論。白宮新聞秘書李威特證實，魏科夫仍在與烏俄磋商，若條件成熟，美國可能本週末派代表參與談判。但她坦言，川普已厭倦為會面而會面，同時對這場戰爭的雙方都極度失望，「他不想再談了，他想要的是行動」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播