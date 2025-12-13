美日防長通話 譴責中國破壞穩定

兩架美軍B-52戰略轟炸機，以及日本的三架F-35匿蹤戰機與三架F-15戰鬥機在十日進行聯合巡航。（路透）

將加強同盟嚇阻與應對力

日本防衛大臣小泉進次郎十二日與美國國防部長赫格塞斯舉行電話會談，譴責中國戰機向日本自衛隊戰機進行雷達照射，是在破壞區域穩定，雙方同意保持密切溝通與協調，進一步加強日美同盟的嚇阻和應對能力。另外，白宮強調，美國總統川普有能力在與日本保持「非常強健同盟關係」之餘，也與中國國家主席習近平保持良好的工作關係。

小泉和赫格塞斯的通話持續約四十分鐘，兩人就印太地區日益嚴峻的安全局勢交換意見，包括中國殲-15戰機本月六日在沖繩本島東南方公海上空，兩次對日本F-15戰機間歇性雷達照射事件，一致對中國軍方加劇區域緊張局勢的行動表示嚴重關切，直指中國的行為不利於區域和平與穩定。

小泉：中國散布假訊息 掩蓋雷達事件

小泉也告訴赫格塞斯，中國正在散布與事實完全不符的訊息，以掩蓋雷達事件，日方「將在我國周邊海空域展開警戒監視活動，無論發生何種不測事態都將冷靜而堅決地應對」。小泉補充道，日本已明確表示不尋求局勢升級，「我們正在冷靜應對，同時做出必要的反駁，並始終保持對話的大門敞開」。

赫格塞斯在會談中與小泉討論日本增加國防支出及加強防衛能力的舉措，雙方還談及「中國的軍事活動」，以及美日在日本各地進行實戰訓練和軍事演習的重要性。此外，兩人也重申美日同盟的重要性，強調雙方致力於遏制亞太地區侵略行為的決心。兩人也確認，將協調明年初在美國召開雙邊防長會議。

戰機巡航後 美日軍艦關東演訓

繼美日戰機聯合巡航後，日本海上自衛隊十二日公布，海自護衛艦「秋月號」與美國海軍航艦「喬治華盛頓號」，以及神盾驅逐艦「杜威號」，於八日至十一日在關東南方的太平洋海域實施聯合演訓。日媒報導，此舉被認為是針對近來在太平洋活動日趨活躍中國，展現日美之間的協調與合作。

隨著日中緊張局勢升級，白宮試圖在安撫日本及避免與中國產生更多麻擦之間尋求平衡，強調與兩國保持良好關係的重要性。白宮新聞秘書李威特在被問及是否擔心日中可能發生軍事衝突時表示，川普總統認為，他與日本首相高市早苗保持著「非常密切的關係」，「日本是美國的重要盟友，兩位領袖的私人關係及美日持續的貿易關係都證明這點」。與此同時，川普與中國國家主席習近平也保持良好的工作關係，這對美國有利。

